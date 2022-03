La reine a-t-elle perdu de sa superbe ? C’est en tout cas ce que révèlent les derniers chiffres de l’Avere-France, traduisant un début 2021 difficile pour la Renault Zoe. Patronne incontestée des ventes de voitures 100 % électriques neuves depuis sept ans en France (et en Europe en 2020, voir le lien ci-dessous), la petite citadine s’est classée à la deuxième place en janvier, puis au troisième rang au mois de février. Au cumul des deux mois, elle ne reprend que la deuxième position également. C'est qu'elle ne parvient pas à retrouver les volumes observés en fin d’année 2020…



À LIRE. Voitures électriques. Les modèles les plus vendus en Europe en 2020.

La Tesla Model 3 repasse devant la Renault Zoe

Un coup dur qui ravit les concurrentes. Leader en janvier dernier, le modèle Peugeot e-208 s’est emparé de la première marche du podium en février également avec 1 484 immatriculations enregistrées, soit une baisse de 41 %. La Tesla Model 3 a repris ses droits et la talonne avec 1 166 unités écoulées, après une hausse observée de ses ventes de 14 %. Et, pour clore ce podium donc, la Renault Zoe a chuté de 65 % sur un an pour atteindre 1 074 livraisons.



Si l’on fait un petit point sur le marché, les ventes de voitures neuves électriques n’ont chuté que de 11 %, contrairement à celles des VPN nationales (tous carburants confondus), soit – 21 %. En détail, ce sont 8 425 modèles particuliers qui ont été vendus sur le mois (– 11 % par rapport à février 2020) et 725 utilitaires légers (+ 3 %). À titre de comparaison, tous les véhicules hybrides rechargeables ont représenté 9 097 mises à la route (+ 134 %). Le total des mises à la route d'électrifiés dans l'Hexagone (électriques + hybrides rechargeables) a grimpé à 18 247 unités (+ 30 %).

Top 3 des véhicules particuliers électriques (février 2021)

Peugeot e-208 : 1 484 (– 41 %)

Tesla Model 3 : 1 166 (+ 14 %)

Renault Zoe : 1 074 (– 65 %)

Notons que le parc roulant de voitures 100 % électriques français en février 2021 a frôlé la barre des 355 000 unités. Pour rappel, il était de 338 000 unités à fin 2020. À date, ce sont plus de 500 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables qui circulent en France.

Top 3 des régions ayant immatriculé le plus de VE (VP + VU) en février 2021