Top 15 des Peugeot les plus vendues dans le monde en 2020

Clt Modèle Ventes 2020 Évolution 2019/2020 1 Peugeot 208 240 631 – 13,20 % 2 Peugeot 2008 204 439 11 % 3 Peugeot 3008 152 821 – 36,70 % 4 Peugeot 308 97 679 – 40,60 % 5 Peugeot Partner 78 654 – 22,80 % 6 Peugeot Boxer 62 181 – 13,40 % 7 Peugeot 5008 61 104 – 38,80 % 8 Peugeot Rifter 52 001 – 22,90 % 9 Peugeot Expert 49 519 – 15,80 % 10 Peugeot 108 43 207 – 26,10 % 11 Peugeot 508 32 149 – 46,30 % 12 Peugeot Traveller 13 573 – 4,20 % 13 Peugeot 301 11 715 – 54,30 % 14 Peugeot 408 9 874 – 13,90 % 15 Peugeot 4008 7 766 – 49,40 %

Au sein du groupe Stellantis, Peugeot figure parmi les marques phares qui écoulent de nombreux véhicules dans le monde. Malgré une baisse de 13,2 % de ses ventes, la 208 a été le modèle Peugeot le plus vendu en 2020 avec 240 631 immatriculations recensées.En deuxième position, profitant d’une demande soutenue pour sa première année de lancement, le Peugeot 2008 a lui aussi été immatriculé à plus de 200 000 exemplaires l’an dernier. Un autre SUV vient compléter le podium, à savoir le Peugeot 3008, qui s’est écoulé à 152 821 exemplaires, malgré une chute de 36,7 % en cette dernière année pré-restylage.de 40,6 %, soit 97 679 unités. Ensuite, trois véhicules utilitaires légers (Partner, Boxer, Expert) et trois véhicules particuliers (5008, Rifter, 108) viennent compléter le top 10. Signalons enfin la bonne résistance en année Covid du Peugeot Traveller (– 4,2 % avec 13 573 unités), destiné au transport de personnes, au contraire de la Peugeot 508 (– 46,3 % avec 32 149 unités), qui peine à convaincre. À noter la présence au sein du top 15 de trois modèles destinés aux marchés émergents et chinois, à savoir les Peugeot 301, 408 et 4008.