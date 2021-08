Parmi le jeu des chaises musicales survenu au cœur de Stellantis, l’entité qui résulte du mariage entre les groupes automobiles PSA et FCA, deux noms se sont détachés et ont créé la surprise : celui de Jean-Philippe Imparato et de Linda Jackson. En effet, l'homme qui incarne le succès de la marque Peugeot et donc de la méthode Tavares, a été promu à la tête d’Alfa Romeo. Pour le remplacer, c'est la ressortissante britannique Linda Jackson qui a repris les rênes, devenant ainsi le 20 janvier 2021 la nouvelle directrice générale de la marque Peugeot.



Linda Jackson, de Citroën à Peugeot

Rappelons qu’après être restée six ans à la tête de Citroën et avoir siégé au comité mondial de PSA, elle a passé le flambeau il y a un an à Vincent Cobée, jusque-là directeur adjoint de la marque aux chevrons. Sa mission était de “diriger une étude” et pousser au développement du portefeuille des marques pour le compte de PSA. Malgré une réorganisation des comités – Stellantis compte aujourd’hui une quarantaine de noms –, Vincent Cobée reste directeur général de Citroën.

“ C’est un vrai plaisir d’intégrer la marque et de poursuivre le travail entrepris ces dernières années avec les équipes en place, le challenge est d’autant plus excitant qu’il intervient au moment du lancement du groupe Stellantis”, a déclaré Linda Jackson, directrice générale de Peugeot.

Et de Jaguar Land Rover à PSA

Née au Royaume-Uni en 1959 et diplômée de l’université de Warwick, Linda Jackson a forgé son expérience dans le secteur automobile entre son pays natal et la France. Elle a notamment occupé différentes fonctions chez Jaguar et Land Rover, jusqu’à devenir directrice financière régionale pour Rover Europe à la fin des années 90, puis directrice financière des ventes européennes pour MG Rover Group jusqu’à fin 2004. Un an plus tard, elle décide de rejoindre le groupe automobile français PSA, puis a été promue directrice financière de Citroën UK et de Citroën France, pour enfin s’installer au poste de directrice générale de Citroën UK et Irlande en juillet 2010. Quatre ans plus tard, Linda Jackson a repris la direction générale de la marque au niveau mondial.