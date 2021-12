L'Union européenne a ouvert une enquête sur une aide espagnole de 20,7 millions d'euros à Peugeot. "La Commission examinera attentivement si l'aide est vraiment nécessaire pour permettre d'investir dans des procédés de production réellement innovants et si elle contribuera au développement de la région sans fausser indûment la concurrence ou porter atteinte à la cohésion dans l'UE", a déclaré Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, dans un communiqué.



"A ce stade, la commission doute que l'aide de 20,7 millions d'euros prévue pour Vigo remplisse tous les critères des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale", poursuit-elle.



Selon la commission européenne, le groupe PSA a entamé des travaux en avril 2015 dont le coût est estimé à 500 millions d'euros dans le but de moderniser les chaînes de production de son usine de Vigo. Et l'Espagne a validé en novembre 2017 l'octroi d'une aide publique de 20,7 millions d'euros.

Pour être autorisées, ces aides doivent "encourager les investissements privés, être limitées au minimum nécessaire et ne pas priver d'investissements une région d'un autre État membre qui est tout autant ou davantage défavorisée", rappelle la Commission européenne.



Ouverte en 1958, l'usine de Vigo emploie plusieurs milliers de personnes et construit notamment des utilitaires de nouvelle génération.