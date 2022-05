« La marque est en bonne santé en Europe, nous devons maintenir cette position mais désormais l’enjeu est de pousser nos ventes à l’international. C’est certainement mon objectif le plus important », confiait fin mars Linda Jackson, directrice générale de Peugeot, dans un entretien accordé à L’argus fin mars. Ces ambitions à l’international passent nécessairement par une amélioration de la performance en Chine, le premier marché mondial. Les volumes de la marque au lion, de même que ceux de Citroën et DS, y sont plus que jamais confidentiels. En 2020, Peugeot a commercialisé 25 604 voitures en Chine (sur un marché à 25,311 millions d’unités), soit une part de 0,1%. La marque, qui y a écoulé 2,3% de ses volumes mondiaux, repart donc presque de zéro.

Sur les antennes de BFM Business, Linda Jackson a affirmé que le groupe allait capitaliser sur l’origine française de Peugeot et sa position “French chic” pour se relancer dans le pays. « Peugeot est une marque globale. C'est impossible d'imaginer Peugeot sans une présence en Chine, il faut trouver la solution. Nous avons fait des erreurs. Nous sommes en train de travailler sur un plan d'action autour d'une nouvelle gamme, une nouvelle identité et un nouveau positionnement de la marque. Le message pour Peugeot en Chine, c'est le French chic. Esthétique, dynamisme, connectivité, tout ça dans un package français, design. Cela va prendre du temps, on a la recette et maintenant il faut l'appliquer ».

Stellantis prépare son plan de reconquête en Chine

La conquête du marché chinois est devenue une obsession pour l’ensemble des marques françaises. Il s’agit d’une priorité affichée à la fois par le groupe Stellantis mais aussi par Renault . « Stellantis est le fruit de la fusion des groupes PSA et FCA, qui ont en commun le fait de ne pas avoir réussi en Chine, a rappelé Maxime Picat, directeur de Stellantis en Europe, lors d’une conférence de presse organisée par le Journal de l’Automobile. Nous avons donc un niveau d’humilité élevé et nous sommes actuellement en train d’essayer de comprendre nos deux histoires, nos parcours, pourquoi nous n’avons pas réussi… Nous sommes en pleine réflexion à long terme pour déterminer quelle est la meilleure présence sur le marché et la façon dont nous devrons opérer ».Citroën vient de présenter son nouveau modèle haut de gamme C5X , fabriqué à Chengdu, qui sera lancé à l'automne 2021, tandis que la marque premium DS misera sur sa berline de luxe DS9 qui arrivera cet été.À LIRE. Nouvelle DS9 (2021). La grande berline lancée en Chine