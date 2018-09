Un an après avoir fait évoluer sa vitrine digitale spécialisée dans la vente de VO , le groupe PGA a décidé de partir à la conquête des consommateurs belges en déployant le site Autosphere.be. Un développement logique pour le premier groupe de distribution hexagonal qui est implanté depuis de nombreuses années sur le marché belge. Il s’est surtout fortement développé dans la région de Liège au premier semestre 2018 avec les marques du groupe Volkswagen.Le groupe(principalement situés autour de Liège et de Bruxelles), qui représentent les marquesOpérationnel depuis quelques semaines, le site Autosphere.be est accessible en français, en néerlandais et en anglais. Il propose actuellement près de 350 annonces de voitures d’occasion en provenance des concessions du groupe.Chaque véhicule d’occasion est accompagné d’un Car-Pass , ce document caractéristique du marché belge (et néerlandais depuis 2016 ) qui retrace l’historique du véhicule et permet entre autres de lutter contre la fraude au compteur kilométrique.