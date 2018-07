Cinq autres centres de formation d’ici à 2021

Ce qui n’était encore qu’une tendance il y a plusieurs mois est en passe de s’imposer comme une évidence. Après les groupes, c’est au tour du groupe PGA, premier opérateur hexagonal, d’annoncer l’ouverture, en octobre prochain, d’une école dédiée aux métiers de la vente automobile et de la relation client. Baptisée Sellscar, et située au sein du siège du groupe à Poitiers, celle-ci aura pour principale mission de « former des vendeurs et des conseillers commerciaux service après-vente, qui intégreront par la suite une des 250 concessions du groupe ».« A l’heure où les métiers du secteur de l’automobile sont en pleine mutation, il devient de plus en plus difficile de recruter des experts de la relation client, un des principaux piliers de la profession de vendeur, et pouvant intervenir sur plusieurs des marques proposées par les constructeurs », soulève le groupe.Sellscar formera 24 étudiants pour devenir des experts de la relation client, spécialistes business et commerce automobile, selon 2 parcours de formation, élaborés en partenariat avec le GNFA :. Ce cursus comprend 11 semaines en formation et 25 semaines en entreprise, comprenant 9 semaines en formation et 23 semaines en entreprise« Une fois leur formation terminée et validée par un contrat de qualification professionnel dont la durée et les modalités d’alternance ont été revues pour être plus en phase avec les besoins des concessionnaires et la stratégie du groupe (9 mois pour le VN et VO et 8 mois pour le commerce après-vente),». Ils seront accompagnés pendant toute la durée de leur formation par un parrain, salarié du groupe.Une première journée de sélection, qui s’est tenue en juin, a permis de qualifier 11 profils. La deuxième journée, qui aura lieu le 20 septembre, permettra de connaître le nom des 24 candidats qui intégreront l’école le 15 octobre. PGA Motors cible des professionnels disposant d’un profil commercial et d’une première expérience BtoC.« Fort du succès que rencontrera ce premier centre de formation, ce sont cinq autres du même type qui devraient voir le jour d’ici 2021 dans les plus grandes villes françaises », annonce Hervé Miralles, président de PGA Motors.