En mars dernier, nous rapportions que le groupe Grand Garage du Pas de Calais , dirigé par Michel Cordier, reprenait les concessions Renault et Dacia de Cambrai, Avesnes Sur Helpe (59) et Guise (02), ainsi que celles de Nissan à Cambrai et Maubeuge (59). Finalement, le constructeur nippon nous informe que, depuis le mois de juillet, les affaires Nissan (sous la dénomination commerciale C.D.V.M.A.) sont détenues par le groupe PGA . En 2017, elles ont affiché unLe groupe Grand Garage du Pas de Calais reste ainsi concentré sur les marques Renault et Dacia.Dans le Nord, PGA distribue déjà Nissan dans les villes de Villeneuve-D’ascq, Roncq, Lomme et Hellemmes. Depuis juillet, et toujours à Maubeuge, il distribue également la marque Kia.