Les comptes s’affolent chez Parts Holding Europe (PHE), maison-mère des marques Autodistribution, Oscaro, Mondial-Pare-brise, Doyen, etc,. Pour le premier trimestre 2021, le groupe européen spécialiste de la distribution de pièces détachées automobiles a annoncé des résultats record et des objectifs annuels ambitieux. Au cours des trois premiers mois, celui-ci a vu son chiffre d’affaires croître de 11 % par rapport à la même période en 2020 (contre 437 millions d’euros), pour atteindre 485 millions d’euros (dont environ + 10 % de croissance organique). Le niveau de 2019 a même été battu, lequel dépassait à peine

451 millions d’euros. Concernant l'EBITDA, le bénéfice net avant impôts, a également progressé pour battre les résultats de 2020 et de 2019 : 56 millions d’euros de janvier à mars 2021, contre respectivement 39 et 43 millions d’euros.

PHE reste ambitieux jusqu'à 2022

PHE est donc confiant pour l’année en cours et la suivante. Selon le groupe, « l'objectif pour l'année 2021, en supposant qu'il n'y ait pas de changement significatif des restrictions de mobilité actuelles liées au Covid, est d'atteindre un chiffre d'affaires compris entre 1,85 milliard d'euros et 1,95 milliard d'euros, et un EBITDA courant d'environ 220 millions d'euros ». Il poursuit ensuite en supposant que si la reprise totale post-crise est prévue pour l'année 2022, son chiffre d'affaires pourrait être compris entre 2,05 milliards d'euros et 2,15 milliards d'euros, et son EBITDA courant entre 235 millions d'euros et 245 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. « Les objectifs pour ces deux années seront principalement portés par la croissance organique en France et la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de fusion et d’acquisition du groupe en Europe ». Et d’ajouter : « Au-delà de 2022, l’ambition du groupe est de continuer à générer une croissance organique significative, d’au moins 3 % par an, et d’accélérer encore sa croissance du chiffre d’affaires en consolidant son leadership dans les pays où nous sommes présents et en se développant géographiquement dans de nouveaux pays. PHE a également l'intention de continuer à accroître sa rentabilité en tirant parti de son envergure croissante et de son excellence opérationnelle, la marge EBITDA actuelle devant augmenter d'environ 20 points de base par an en moyenne. »