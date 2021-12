Fort déjà de 7 700 collaborateurs en France, Espagne, Belgique, Italie, aux Pays-Bas et au Luxembourg, et d’un chiffre d’affaires annuel de 1,8 milliard d’euros, le groupe Parts Holding Europe (PHE) lance une vaste campagne de recrutement en 2021. Le spécialiste de la distribution de pièce détachée automobile et poids lourd ainsi que ses filiales Autodistribution, Oscaro et Mondial Pare-brise ambitionnent de recruter plus de

1 000 personnes sur plusieurs de ses marchés. La majorité des embauches devrait se réaliser dans l’Hexagone.

Mécaniciens, techniciens vitrages, vendeurs, chauffeurs,...

Selon le groupe, une centaine de postes est d’ores et déjà à pourvoir pour toutes ses marques et enseignes et concerne tous les niveaux de qualification et d’expériences professionnelles : des vendeurs conseil, des chauffeurs-livreurs, des responsables de secteur commercial, des techniciens poseur vitrage, des mécaniciens, des chefs d’atelier, des préparateurs de commande... PHE a d’ailleurs créé un site web dédié aux offres d’emploi disponibles. À vos candidatures sur pherecrute.com.



« En 2020, PHE a maintenu sa dynamique de recrutement en dépit du contexte sanitaire. En effet, plus de 1 500 collaborateurs ont rejoint le groupe l’année passée. Poursuivant son engagement en faveur de l’embauche des jeunes, 150 alternants ont été également recrutés sur la même période », souligne-t-on dans un communiqué. Et d’ajouter : « Acteur engagé dans le développement des compétences, le groupe PHE investit en moyenne chaque année 1,4 % de sa masse salariale dans la formation, notamment au travers de son institut de formation interne qui accueille 900 collaborateurs par an. »