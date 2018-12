Engins à la mode ou dernières opportunités avant le couperet fiscal ? Les pick-up ont connu un engouement certain en novembre :, d'autant que pour les pick-up, le passage au WLTP s'est révélé indolore du point de vue commercial : +1,9% de ventes en octobre 2018, et +4,4% en septembre, alors que les VP plongeaient de 12,8% à la rentrée.A l'exception des Mercedes Classe X, Fiat Fullback et Toyota Hilux, tous les pick-up ont profité de l'embellie des ventes.. Le Nissan Navara aussi a connu un bon début d'hiver : 361 immatriculations, +22% sur le mois de novembre. Les ventes étaient toutefois en léger retrait en octobre. L'Isuzu D-Max n'a pas démérité non plus le mois dernier (+16,3%), tout comme le Mitsubishi L200 (+44,5%) ou encore le Renault Alaskan (+32,1%). Les ventes de pick-up risquent toutefois de prendre une autre tournure en 2019 . Selon la volonté des députés, et avec la bienveillance du gouvernement, ces 4x4 à benne seront soumis au malus à l'instar des autres VP, bien qu'ils soient des VU. Ne seront soumis à la taxe que les engins "à double cabine comprenant quatre portes" selon la définition qu'en ont donné les députés. Soit l'essentiel du marché.