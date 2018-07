« Nous sommes précurseurs dans la filière de la pièce de réemploi. Acteurs de la première heure, nous offrons une offre structurée, sûre, garantie et rapide, convenant tant aux MRA indépendants qu'aux réseaux de réparateurs ou aux centres-autos comme Roady à qui nous apportons une solution clé en main », commente Luc Fournier, directeur activité PRE chez AAG.

En moins de deux ans, la marque de pièces de réemploi Back2Car du groupe Alliance Automotive Group (AAG) possède déjà six centres Préférence recyclage en France. Cette gamme poursuit son petit bonhomme de chemin concernant son développement mais également sur le plan conquête client.Déployée au sein des enseignes du groupe comme Top carrosserie par exemple,comme le rappelle AAG. Les réparateurs du réseau des Mousquetaires ont donc à disposition un stock de 300 000 références de pièces remises en état estampillées Back2Car , garanties deux ans (un an pour les moteurs et boîtes de vitesses).Le dirigeant tient également à signaler que le site internet, refondé en avril 2018, reste une plateforme précieuse tant pour la mutualisation des offres des six centres que pour sa facilité d’accès pour les clients. A ce jour,