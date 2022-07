Lors d’un point presse organisé le 8 septembre 2021, Alain Landec, président de la Feda, a rappelé que la fédération menait déjà le combat en 1979, sous l’impulsion de Jean Maurus, en faveur de l’ouverture à la concurrence du marché des pièces de carrosserie, dites captives. Quarante-deux ans plus tard, la Feda touche enfin au but. En effet, l’article relatif à la libéralisation des pièces captives et aux primes d’assurance a été validé par le Conseil constitutionnel le 13 août 2021. Concrètement, au 1er janvier 2023, toutes les pièces de vitrage seront totalement ouvertes à la concurrence. « La sous-famille du vitrage bénéficiait d’une certaine latitude. Il existait déjà un espace de liberté, qui est désormais conforté » précise Stéphane Antiglio, président de Parts Holding Europe (Autodistribution).



À LIRE. Pièces de carrosserie. Un grand pas franchi vers la fin du monopole

Les constructeurs gardent un avantage

Concernant les autres pièces visibles (rétroviseurs, optique, carrosserie), celles produites par les équipementiers dits de première monte le seront également au 1er janvier 2023. Les autres équipementiers pourront quant à eux produire et commercialiser ces pièces à l’issue d’une période de dix ans à compter de l’enregistrement du dessin ou du modèle de la pièce. L’article n’étant pas rétroactif, les constructeurs conserveront donc un avantage sur ces éléments de carrosserie pendant une période de dix ans. Pour la rechange indépendante, la victoire est donc partielle, mais il s’agit d’une victoire historique, qui était loin d'être gagnée il n'y a pas si longtemps encore. « Nous avons attaqué ce sujet à travers le volet réglementaire. Au sein des pouvoirs publics, nous avons eu face à nous des interlocuteurs qui étaient sensibles à nos arguments et qui ont compris notre combat », souligne Alain Landec.

Un verre aux trois quarts plein

Après les revers concédés au cours des dernières années et les « gueules de bois » survenues après les censures du Conseil constitutionnel en 2020 et 2019 (invoquant un cavalier législatif), le président de la Feda et son secrétaire général, Mathieu Séguran, ne boudent pas leur plaisir, sans pour autant tomber dans le triomphalisme. « Le verre est rempli aux trois quarts, considère Alain Landec. Le monopole des constructeurs prend fin de manière définitive au 1er janvier 2023. Nous sommes désormais dans une seule loi avec une exclusivité qui est passée de vingt-cinq ans à dix ans pour la distribution de pièces visibles. Personne n’imaginait le grand soir, et il faut accepter qu’il y ait des étapes. De plus, cette décision fait jurisprudence pour plein d’autres sujets, notamment l’accès aux données des véhicules connectés. Nous pourrons désormais nous opposer à n’importe quelle tentative de monopole des constructeurs. »

Des gains très relatifs pour les consommateurs

Un pas décisif a donc été franchi pour les distributeurs de pièces indépendants. Ces derniers ne s’attendent pas pour autant à une profonde révolution du marché. Une période de flottement, voire d’attentisme de la part des professionnels de la distribution de pièces, est pressentie. « Le combat continue véritablement car il ne faut pas s’attendre à des effets spectaculaires dans les dix prochaines années sur les pièces de carrosserie, observe Stéphane Antiglio. Les voitures qui vont sortir avant le 1er janvier 2023 seront encore soumises à un délai de protection de vingt-cinq ans. On a fait sauter des verrous, maintenant il faut ouvrir complètement la porte. »



Sur un marché ouvert, les experts estiment depuis plusieurs années que les prix des pièces de carrosserie pourraient être abaissés d’environ 30 % pour les consommateurs. C’est d’ailleurs pour cette raison que les assureurs mutualistes se sont emparés du sujet ces derniers mois. Sur ce point également, peu d’effets sont attendus dans l’immédiat. « Je reste également très prudent sur les perspectives de gain de pouvoir d’achat qui vont découler de cette décision, juge Stéphane Antiglio. Il ne faut pas oublier que la technologie embarquée croissante renchérit le coût de la réparation, particulièrement en collision. Réparer un choc avant va coûter de plus en plus cher. Par conséquent, il ne faut pas s’attendre à une baisse spectaculaire des indices des coûts de réparation dans les années qui viennent. » Un doute partagé par Mathieu Séguran, qui s'interroge : « Est-ce que les primes d’assurance vont diminuer de facto ? J’attends de voir. »



À LIRE. Prix des pièces de carrosserie (2020). Hausse supérieure à l'inflation

Une vision d’un autre siècle

À défaut de retombées directes, la rechange indépendante est parvenue à rééquilibrer quelque peu le rapport de force avec les constructeurs automobiles. « Depuis le début, nous demandons à pouvoir nous battre à armes égales avec les constructeurs, c’est tout. Nous ne voulons pas de faveurs », rappelle Mathieu Séguran. « La rechange indépendante est le complément naturel et indispensable aux constructeurs. Aucun d’eux n’a sur l’ensemble des pays d’Europe un réseau de réparation en propre qui lui permette de répondre aux attentes de proximité de ses conducteurs. Ils ont donc absolument besoin de la réparation et de la rechange indépendantes. Ils ne doivent pas se tromper. Vouloir barrer l’accès à des pièces ou à des données constitue une vision d’un autre siècle. Il est là notre combat, tout simplement », complète Stéphane Antiglio. Un combat qui continue puisque la Feda a engagé des discussions avec Bruxelles en vue d’aboutir à une libéralisation totale de l’ensemble du marché des pièces détachées en Europe.