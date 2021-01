Les résultats sont implacables. La vente de pièces de rechange est l’une des deux activités offrant le moins de satisfaction aux réseaux de distribution. C’est ce qui ressort du sondage annuel réalisé par le CNPA dans le cadre de sa Cote d’amour des constructeurs. Ainsi, avec une note moyenne de 4,80/10, la distribution des pièces de rechange arrive en cinquième position sur six activités jaugées par les 399 concessionnaires ayant répondu à l’enquête. Seule la vente de véhicules d’occasion fait moins bien.

Jeep obtient la moins bonne note en la matière, avec 2,43/10 attribué par ses revendeurs, tandis qu’Opel (2,85/10) et Fiat (3,05/10) font à peine mieux. De même, plusieurs autres marques obtiennent une note inférieure à 4/10 : Hyundai, Alfa Romeo, Mitsubishi, Nissan, Land Rover, Citroën et Audi. À l’inverse, Suzuki reçoit le plus de suffrages de la part de son réseau, avec une moyenne de 7,96/10. Il est suivi de Seat, qui obtient 7,47/10. Volvo, Mini, BMW et Honda affichent de leur côté une honorable notation, supérieure à 6/10.





Meilleure satisfaction sur le prix des pièces



Dans le détail, si la disponibilité et le délai de livraison des pièces proposés par les constructeurs restent le critère offrant le plus satisfaction (56 % d'opinion favorable), ce dernier perd toutefois 10 points par rapport à l’an dernier ! Une part de cette baisse de satisfaction peut être attribuée à une perturbation de toute la chaîne logistique liée aux différentes mesures de confinement prises par les États du monde entier en cette année marquée par la pandémie de coronavirus. Suzuki, Skoda, Seat et Volvo se démarquent cependant du lot avec une note supérieure à 8/10, tandis que Land Rover, Opel et Nissan obtiennent une moyenne inférieure à 3/10.

En revanche, le positionnement prix des pièces proposées s’améliore globalement de 4 points, avec un taux de satisfaction de 54 %. Suzuki ressort comme le constructeur le plus doux sur ses prix (8,63/10), suivi de Seat, qui obtient la note de 8,07/10. Au contraire, Jeep vend ses pièces de rechange à un prix trop élevé selon ses concessionnaires, puisque le constructeur n’obtient que 1,82/10. Fiat est, lui, évalué à 2,98/10. En parallèle, le développement d’une gamme complémentaire de pièces de rechange satisfait lui aussi 54 % des concessionnaires, soit une amélioration de 4 points. Jeep (0,91/10), Mitsubishi (1,43/10) et Fiat (2,81/10) apparaissent en queue de classement sur ce critère, tandis que Seat (7,37/10), Ford (6,88/10) et Peugeot (6,45/10) s’en sortent honorablement.





Trop de démarches propres au constructeur



La politique de rémunération du constructeur, y compris les rappels, ne franchit en revanche pas la moyenne, avec un taux de satisfaction de 47 %, qui se révèle toutefois en légère progression de 1 point par rapport à l’an dernier. La meilleure note en la matière est obtenue une fois de plus par Suzuki (7,84/10), talonné par Seat (6,84/10) et Toyota (6,52/10). À l’inverse, Jeep n’obtient qu’un piètre 1,21/10, quand Mitsubishi plafonne à 2,38/10 et Hyundai à 2,50/10.

Enfin, la charge de travail administrative propre au constructeur dans l’après-vente perd du terrain par rapport à l’an dernier (– 3 points) et n’obtient que 36 % des suffrages. La paperasse ennuie particulièrement les revendeurs Opel (1,73/10), mais aussi les réseaux Fiat (2,11/10) et Land Rover (2,22/10).





Top 5 des marques offrant le plus de satisfaction en matière de pièces de rechange

Suzuki : 7,96/10 Seat : 7,47/10 Volvo : 6,58/10 Mini : 6,33/10 BMW : 6,12/10

Top 5 des marques offrant le moins de satisfaction en matière de pièces de rechange