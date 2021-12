L’entité Exadis, qui s’appuie sur un réseau intégré français de 8 plates-formes logistiques indépendantes spécialisées dans la distribution de pièces de rechange automobile, retrouve des couleurs en 2021. « Après une année 2019 complexe liée à la mise en liquidation du groupe Laurent, actionnaire et client principal d’Exadis, l’entreprise a connu une période de transition en 2020 avec la recomposition de son actionnariat venu rapidement renforcer une situation de trésorerie sous tension », informe la société. Un actionnariat qui se compose depuis deux ans de Renault, du groupement des concessionnaires Renault, ainsi que de Mobivia (Norauto, Midas, Carter-Cash…).



À fin juin 2021, à périmètre comparable, la croissance du chiffre d’affaires s’établit à 18 % par rapport à la même période en 2019 (+ 48 % par rapport à 2020). Exadis table sur un CA de 70 millions d’euros en 2021. La société revendique sa meilleure profitabilité depuis sa création en 2006 et avance un taux d’Ebitda en ligne avec des objectifs budgétaires ambitieux qui « ouvre des perspectives d’investissements dans les infrastructures logistiques de l’entreprise, notamment en termes de capacité et de productivité ».

Plus 25 000 nouvelles références de pièces

« Nous avons bénéficié du soutien de nos actionnaires dans un contexte incertain de crise sanitaire, ce qui est à souligner. Exadis a pu ensuite rétablir progressivement la confiance avec ses partenaires clients et fournisseurs » déclare Jean-Christophe Barthelet, directeur général d’Exadis et d'EGS (SSII filiale d’Exadis). Plusieurs chantiers ont également permis de remettre l’entreprise sur les bons rails, à commencer par celui d’une offre disponible en stock à J + 1 et H +. « Avec l’abandon de Michelin au profit de Gates aux côtés de SNR en distribution, l’arrivée en force de Mann + Hummel (Mann Filters et Wix en remplacement de Filtron) aux côtés de Purflux, et le renforcement significatif des gammes core business (freinage Ferodo, TRW, embrayages Sachs, Luk, Valeo…), ce sont plus 25 000 nouvelles références qui sont venues compléter l’offre en moins de six mois pour atteindre près de 85 000 à ce jour, incluant une gamme optique de plus de 1 500 références », détaille Exadis. Compte tenu des capacités actuelles de son outil de production, le distributeur de pièces envisage d’aller chercher les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires.

« Après avoir sécurisé les relations commerciales avec nos clients existants, nous sommes désormais à la conquête de nouveaux territoires de développement : réseaux VO, pièces de réemploi et surtout distributeurs indépendants en recherche d’un partenaire business plutôt que d’une tête de réseau… Nous ne négligeons aucune piste, c’est l’ADN commerçante d’Exadis », annonce Jean-Christophe Barthelet. La société sera présente lors des six étapes d’Equip Auto on Tour.