À l’instar de Stellantis et Feu Vert, Renault Group accélère dans sa stratégie dédiée à l'activité après-vente automobile et se pose en fournisseur officiel de pièces de rechange du réseau Autoneo en France. En effet, sur ce sujet, la direction France de Renault et de Dacia a signé un accord-cadre avec l’enseigne, créée en 2004 à l'initiative des distributeurs de peinture automobile du réseau Centaure, dans le but de « renforcer les conditions et relations existantes, développées depuis plusieurs années entre les adhérents Autoneo et le réseau de distribution » des deux marques, explique-t-on dans un communiqué commun.

Accès aux pièces d'origine Renault ou de Motrio

Cette alliance entrera en vigueur dès le 1er janvier 2022 et permettra aux 250 ateliers de réparation l'accès à l’ensemble des pièces distribuées du constructeur, soit aux pièces d’origine Renault, Dacia et Alpine, pièces d’échange standard, pièces Motrio et Value+ et aux pièces équipementiers, ainsi qu’au portail de commandes RPARTS. Un dispositif d’accompagnement digital et un support des conseillers commerciaux du réseau Renault, Dacia et de la Sodicam2 seront également mis en place et totalement à disposition des carrossiers.



Hervé Pantegnies, directeur business pièces et accessoires chez Renault Group, assure que ce partenariat privilégie le développement de relations pérennes entre acteurs de l’automobile après-vente. Pour Rémi Renaudo, directeur commercial Autoneo, « c’est une étape importante dans notre stratégie de rapprochement avec les constructeurs. Les adhérents Autoneo pourront bénéficier d’une RFA supplémentaire liée à un objectif minimum d’achat. C’est un avantage qui vient s’ajouter aux conditions tarifaires déjà négociées avec le réseau Renault. Et je suis convaincu que prochainement nous aurons d’autres opportunités à partager ensemble ». Rappelons qu’Autoneo s'était aussi lié avec Distrigo sur la pièce de rechange en 2020.