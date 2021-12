Forte reprise en septembre

En France, près de 3 % des réparations intègrent des pièces d’occasion . Sur ce marché de l’économie circulaire, France réemploi pièces auto (FRPA) a voulu s’imposer comme la solution indépendante et nationale de la recherche de pièces de réemploi chez tous les professionnels de la réparation automobile dès la création d’une plate-forme de mise en relation en 2014.L’entreprise recense aujourd’huisur tout le territoire. Selon Arthur Corbel, le responsable développement, « près d'un réparateur sur trois en France a ouvert un compte sur FRPA ». De plus, leur implantation est plutôt bien répartie en France.À LIRE. Occasion. La discrète avancée des pièces de réemploi Sur les six premiers mois de l’année, cela représente une augmentation de 90 % d’adhérents réparateurs , ce qui explique également la progression de 83 % au niveau des demandes et de 90 % du nombre de réponses. Le chiffre d’affaires généré a de son côté bondi de 65 %.Si tous les voyants étaient au vert de janvier à juin, septembre pourrait aussi être un mois record. « Dès la première semaine de septembre, la reprise de l’activité chez les professionnels de la réparation automobile s’est fait sentir au niveau de FRPA », observe Arthur Corbel. En effet, les réparateurs ont réalisé le plus grand nombre de demandes de pièces jamais enregistré sur le site en une semaine et atteint les« Du côté des créations de comptes pro, le travail effectué tout au long de l’année pour faire connaître la plate-forme a porté ses fruits. FRPA a enregistré en seulement un mois 395 nouvelles adhésions de réparateurs », rapporte l’entreprise.