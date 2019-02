Piecesetpneus.com ouvre 2019 sous les meilleurs auspices avec le lancement d’une nouvelle offre, et non des moindres. L’ancien pure player (il possède désormais 14 magasins physiques) a voulu étoffer son catalogue produits automobiles (outillages, accessoires et pneumatiques) avec la commercialisation de pièces de carrosserie. Le site e-commerce comme les boutiques proposent désormais l’offre composée d’éléments de carrosserie tels que des ailes, des portières, des garnitures, etc, et assureraient le service après-vente. Toujours à destination des professionnels et des particuliers.

« Petite particularité de l'offre, compte tenu de l'encombrement et de la spécificité de ces pièces, la commande et la réception des produits se fait uniquement en point de vente. Pour cette gamme de produits, l'enseigne cible tout d'abord une clientèle professionnelle mais l'offre reste accessible aux particuliers, comme l'ensemble des produits commercialisés par PiècesEtPneus », selon le spécialiste de la vente en ligne.

Par souci d’être toujours plus complet et de répondre à une forte demande, Piecesetpneus.com ne compte pas s’arrêter à cette unique offre. Il prépare actuellement le lancement d’autres gammes de produits pour courant 2019.