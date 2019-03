« Deux opportunités se sont offertes à nous, il s’agit simplement du prolongement de notre métier avec pour principal objectif d’aider nos partenaires à développer leur business », prévient Vincent Ferron, le PDG du groupe éponyme (56 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018), concernant les nouveautés 2019 de sa filiale Piecesetpneus.com.



En effet, après le lancement commercial de son offre de carrosserie en février 2019, l’enseigne adepte du « Web to shop » (site d’e-commerce et boutiques physiques) se diversifie avec deux activités supplémentaires, soit la vente de deux nouvelles gammes de produits, dans le but de « proposer l’offre la plus complète du marché aux professionnels comme aux particuliers ». Parce que de la carrosserie à la peinture, il n’y a qu’un pas.



Pour le second semestre 2019, Piecesetpneus.com proposera donc la fabrication à la demande de peinture à la teinte uniquement en boutique. « Il s’agit d’une prestation qui n’est aujourd’hui proposée par aucun autre site Web sur le marché », ajoute Vincent Ferron. D’ici quelques mois, sera donc prochainement commercialisée une offre sous la marque MDD du groupe Ferron,Top Car, déclinée en deux propositions : la fabrication de peinture pourra s’effectuer à partir d’un code véhicule ou d’une pièce apportée par un client en magasin, laquelle sera identifiée par les magasiniers à l’aide d’un spectromètre. Les clients récupéreront leur commande sous 24h. L’enseigne assure se positionner 50% en-dessous des tarifs de marque premium.



Piecesetpneus.com s'attaque à la Piec

Un autre pas est fait vers la Piec. Pour anticiper la demande liée à l’obligation légale du 1er avril 2019 pour les réparateurs de proposer des pièces issues de l’économie circulaire, Piecesetpneus.com s’ouvre à la pièce de réemploi. Il vient d’ailleurs de racheter un centre agréé VHU en Mayenne (53), dont l’acquisition officielle devrait être actée d’ici le mois de mai 2019. Ce site traiterait environ 1 500 à 2 000 carcasses par an. Vincent Ferron précise que l’offre de pièces d’occasion sera pour l’instant disponible en boutique sur commande et qu’elle deviendra accessible sur le site en ligne dans les prochains mois.



Si Piecesetpneus.com accélère sa diversification, elle n’en oublie pas pour autant le développement de son réseau. En 10 ans d’existence, l’enseigne a réussi à concrétiser son business model. Rappelons que le "Web to shop" allie les avantages tarifaires de l’Internet et les conseils en magasin physique. Plus de 40% de son chiffre d’affaires sont réalisés en boutique (commandes et livraisons au comptoir) alors, les ambitions sont désormais claires : générer près de 10 millions de CA global à fin 2019 et ouvrir 50 boutiques d’ici à deux ans."Notre modèle est hybride, ce qui garantit une rentabilité", conclut le PDG.