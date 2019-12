Cette interview a été réalisée au cours d'une table ronde fin 2019. Voici le dernier entretien de Pierre Boutin à la tête de la marque VW en France. Il sera remplacé par Gerrit Heimberg.



L'argus. Pouvez-vous repréciser les principaux jalons qui articulent le plan d’avenir du groupe Volkswagen, notamment formalisé dans Transform 2025+ ?



Pierre Boutin, directeur de la marque Volkswagen en France. Comme son nom l’indique, ce plan identifie les grandes transformations qui vont structurer l’avenir, tout en gardant à l’esprit que le rythme du changement est très rapide et qu’il y a des variables que nous ne maîtrisons pas pleinement. On peut isoler trois grands axes d’évolution. Primo, l’électrification des véhicules. Dans la foulée des premiers produits que nous avons dévoilés, 2020 sera une année charnière pour la marque Volkswagen et le groupe dans son ensemble. Secundo, la connectivité dans son acception la plus large, qui englobe les produits, la huitième génération de la Golf ouvrant une nouvelle ère dans ce domaine, mais aussi le réseau et ses outils comme ses usages. Enfin, il y a la volonté de devenir « zéro carbone » et le groupe s’engage aussi à ne plus fabriquer de moteurs thermiques en 2040. Il s’agit d’un chantier gigantesque, qui conditionne tout l’environnement du groupe, notamment les équipementiers, qu’il faut entraîner dans cette démarche.



Sur le véhicule électrique, n’y a-t-il pas une réelle interrogation qui demeure sur la vigueur de la demande ?



Notre stratégie est volontaire. Grâce à la plateforme MEB, nous lancerons vingt modèles électriques d’ici à 2025. Nous avons d’ores et déjà revu notre offre en repositionnant l’e-up ! et l’e-Golf au plan tarifaire, alors que leur autonomie est revue à la hausse. Les commandes de l’ID.3 sont ouvertes et les premières livraisons interviendront à l’été 2020. Le niveau des précommandes est bon en Europe, plus de 30 000 unités, même s’il faut garder la tête froide. Dans le même temps, nous étoffons notre offre d’hybrides rechargeables et préparons le lancement du SUV 100 % électrique ID.Cross en 2021. D’une manière générale, nous avons une approche globale de l’électrification, comme en témoigne la création de notre filiale Elli, pour fournir de l’énergie et proposer des bornes de charge, par exemple. Nous sommes déterminés à ne pas payer d’amendes en 2020 et nous devons donc donner une impulsion au marché, même si, c’est vrai, la demande n’est pas encore très significative, principalement chez les particuliers.



En France, les déclarations politiques et le projet de loi de finances ne compliquent-elles pas les choses ?



Il faut distinguer certains éléments. En attendant sa version définitive, le projet de loi de finances 2020 est cohérent avec les objectifs environnementaux poursuivis. Mais pour la clientèle particulière, comme professionnelle, il faut éviter de rendre les choses plus complexes pour leur permettre de se projeter et éviter de créer les conditions favorables à un report de la prise de décision.



Sur le volet de la connectivité, vous mettiez en évidence l’avancée représentée par la Golf VIII. Quelles perspectives cela ouvre-t-il ?



On parle d’une tendance de fond. Si l’on se réfère à une récente étude de l’institut McKenzie, on parle d’un parc de plus de 700 millions de véhicules connectés dans le monde en 2025. Les progrès de la Golf sont très significatifs et permettent d’ouvrir la porte à de nouveaux services. C’est un point important, car il s’agira d’aller capter des revenus additionnels. Un point qui constitue donc l’une des clés de voûte du programme Future Sales, que nous allons développer avec le réseau.



Quels sont les nouveaux objectifs que vous visez avec le réseau ?



Le plan Future Sales, qui sera mis en œuvre au deuxième trimestre de 2020, s’adapte à la transformation globale de la vente au détail, avec l’ambition d’être acteur de ce changement. Actuellement, on sait qu’il y a des lourdeurs et des inerties dans nos organisations, comme, par exemple, nos systèmes de commande de véhicules, trop anciens, et qui ont de plus un impact sur la gestion des stocks. Actuellement, des spécialistes du digital étudient le réseau pour envisager des solutions plus simples et efficaces. L’objectif est de réduire le temps administratif pour le réallouer au service des clients. Chaque mois, ceux-ci sont 150 000 dans les services après-vente de la marque en France. Notre nouvelle organisation doit permettre d’offrir un gain de temps d’une heure en moyenne par opération. Nous le réalisons sans autoritarisme, car le choix du DMS, par exemple, reste l’apanage des distributeurs. En revanche, vu les conséquences de l’électrification des véhicules, nous devons tous nous efforcer de faire diminuer les coûts de distribution.



Comment associer cette démarche à votre volonté affichée de libérer l’entrepreneuriat de votre réseau ?



Ce n’est pas contradictoire. En fait, il s’agit d’une recherche optimisée de la performance. Et nous ne nous plaçons pas dans une logique de standards, d’uniformisation, car nous savons que tout ne peut pas être homogène et qu’il faut prendre en considération la taille des affaires et leur environnement.



A ce propos, quelle est, en moyenne, la rentabilité du réseau et pensez-vous que la concentration va se poursuivre ?



Je ne cherche pas à me dérober, mais je pense que la rentabilité du réseau n’est pas forcément un critère incontournable à l’heure des holdings et des nouvelles structures des groupes. Volkswagen France s’appuie aujourd’hui sur 304 concessionnaires pour 85 investisseurs. La concentration devrait se poursuivre, c’est un mouvement général. Force est de constater que les grands groupes ont apporté de la valeur ajoutée aux clients.



Comment va se concrétiser dans le réseau français la nouvelle image dévoilée par le groupe ?



Cette image est symbolisée par un nouveau logo, plus facile à utiliser sur Internet et déclinable en plusieurs couleurs, et traduit surtout un changement de philosophie : les clients sont au cœur de nos actions, plus encore que les produits. Cette nouvelle image est mondiale et concerne 170 pays, dont la France. Nous avons présenté le projet au conseil de la marque fin octobre, en insistant sur le fait que le coût de l’adaptation serait très maîtrisé.



Comment travaillez-vous avec le réseau pour accueillir les nouvelles normes environnementales et éviter les pénalités qui peuvent les accompagner ?



Avec la maison mère, nous essayons de porter le fardeau du CO2 nous-mêmes, avec la détermination de ne pas payer d’amendes, comme je l’ai déjà dit. Mais nous avons aussi besoin du réseau, car le mix des ventes va évoluer. Par exemple, on sait que les segments A0 et A vont se contracter, car l’équilibre environnemental y est particulièrement difficile à trouver. Il faudra aussi vendre plus de véhicules électrifiés et électriques, nous l’avons vu. Avec la digitalisation des processus de vente, cela entraîne une réflexion d’ensemble sur la rémunération des distributeurs.



La fidélisation des clients fait-elle toujours partie de vos axes d’amélioration prioritaires en France ?



C’est en effet le cas à la vente, où les produits locatifs vont nous y aider, comme à l’après-vente d’ailleurs. Dans ce dernier cas, c’est d’autant plus important avec l’essor annoncé des véhicules électrifiés.