Début septembre, nous vous annoncions que le directeur du style Citroën,, partait vers une nouvelle destinée en prenant la tête du bureau de design Mercedes-Benz à Sophia-Antipolis. On connait son remplaçant, car PSA vient d'annoncer la nomination du designer belge, 46 ans, à la tête du bureau de style Citroën.Diplômé en 1998 de l’Art Center College of Design de Pasadena en Californie, Pierre Leclercq a fait ses armes en Italie chez Zagato, puis au studio Ghia de Ford (1999-2000). Il rejoint ensuite BMW en Californie (2000-2005) et à Munich (2005-2011), période durant laquelle il signe le design des X5 et X6. De 2011 à 2013, il est directeur du design des BMW « M » (2011-2013) de la marque. En 2013, il s’exile en Chine en tant que patron du design de Great Wall Motors (notamment pour les marques Haval et Wey). En septembre 2017, Kia le nomme responsable du Style, poste créé et basé à Namyang, en Corée du Sud., directeur du style du groupe PSA se réjouit de cette arrivée : « Je suis très fier que Pierre Leclercq nous rejoigne, fort d’une réputation acquise dans l’industrie automobile mondiale. Je suis convaincu qu’il va apporter tout son talent à la marque Citroën et plus largement son expérience internationale à la direction du design du Groupe PSA ».A son arrivée à l'ADN, le centre de design de PSA à Vélizy (78), Pierre Leclercq trouvera dans les cartons les futures C4 (2020) et C5 (2021), dont le style est pratiquement figé. Sa mission sera de continuer à faire évoluer le style de la marque. Son premier cobaye sera la future C3 IV, prévue pour 2023.