Les résultats trimestriels de Pirelli, contrôlé par le groupe ChemChina, sont de bonne tenue, avec un chiffre d’affaire en progression de 1,2% à périmètre constant, à 1,31 milliard d’euros. Les dirigeants du groupe soulignent qu’il continue de connaître la croissance sur le premium, un segment qui représente deux-tiers de ses ventes, avec un travail particulier sur le mix prix qui porte ses fruits (+7,7%). Le bénéfice avant impôt est stable (219,2 millions d’euros contre 218,4 au 1er trimestre 2018), tandis que la profitabilité est orientée à la hausse (+9.7%, à 101,4 millions d’euros, contre 92,4 millions d’euros au 31 mars 2018).Cependant,, président de Pirelli, et, vice-président exécutif, se montrent prudents et révisent à la baisse leurs perspectives de croissance pour l’exercice 2019, tablant sur une hausse des ventes comprise entre 3 et 4%, contre 4 à 6% initialement. En cause, le ralentissement de l’activité en première monte que les experts du groupe pensent durable. Mais pour l’heure, pas de « profit warning », la profitabilité étant attendue en légère amélioration grâce à des performances encore plus fortes sur les segments premium. Par rapport à ce nouveau scénario, le conseil de Pirelli a aussi décidé de réduire ses investissements, à la marge certes (400 millions d’euros au lieu de 430 millions initialement prévus).Rappelons que Pirelli a fait son grand retour à la Bourse de Milan le 4 octobre 2018, en plaçant sur le marché 38% de son capital. Le groupe reste toutefois sous le contrôle de ChemChina, actionnaire de référence à 45,5%.