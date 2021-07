Plan de relance. Mobilité verte, bornes de recharge, hydrogène au menu

Dans le cadre du plan de relance dévoilé le 3 septembre, baptisé "France Relance", le gouvernement français va débloquer près de 100 milliards d'euros d'investissements entre 2021 et 2022 pour « permettre à la France de retrouver le niveau de croissance de 2019 et d’éviter l'installation d'une crise économique d'ampleur ». Il vient compléter le plan d'urgence de 470 Mds€ déployé pendant la crise sanitaire ainsi que le plan de soutien pour l’automobile (bonus, prime à la conversion...) annoncé dès la fin du mois de mai, et qui a permis de relancer les ventes de voitures neuves et d’occasions en juin et en juillet (et en août pour l’occasion).

« Retrouver le chemin de la confiance »

Ce plan de relance s’articule autour de 70 mesures qui se répartissent en 3 piliers :Dans un communiqué, le CNPA informe qu’il « accueille favorablement les mesures de ce plan de relance ambitieux, qui était particulièrement attendu des entreprises pour permettre de retrouver le chemin de la confiance. La baisse des impôts de production constitue une mesure de bon sens demandée de longue date par les entreprises, même si les montants envisagés demeurent insuffisants - une trajectoire de plus long terme de baisse de la fiscalité de production devrait être envisagée pour permettre aux entreprises françaises de retrouver une véritable compétitivité fiscale par rapport à leurs voisines européennes. Le CNPA sera également vigilant à ce que cette baisse des impôts de production ne soit pas compensée par une hausse des impôts dans les mois et années à venir, ce qui enverrait un très mauvais signal aux entreprises ».



Au regard de la rechute des ventes de voitures neuves en août 2020, Christophe Maurel, président des concessionnaires VP au CNPA, nous confiait récemment le besoin d’un nouveau coup de pouce pour relancer la consommation et permettre aux entreprises du commerce automobile de finir l’année correctement. « Entre le 11 mai et le 31 juillet 2020, nous sommes passés du pire à l’espoir, grâce aux prêts garantis par l’Etat (PGE), au chômage partiel et au plan de soutien. Ce dernier était absolument vital pour nous. En août, le marché s’est tendu car nous n’avions plus le vent dans les voiles. Le vrai sujet va concerner les fonds propres des entreprises au 31 décembre 2020, et plus largement sur leur structuration financière ».

« Verdissement » de la prime à la conversion ?

Dans la continuité du plan de soutien à la filière automobile, ce plan de relance entend soutenir la demande en véhicules propres (bonus et primes à la conversion), pour 1,9Md€ entre 2020 et 2022. Le CNPA informe que des évolutions des barèmes des bonus seront étudiées, « en lien avec les propositions formulées par la Convention citoyenne pour le climat ». Concernant la prime à la conversion, qui a déjà été modifiée début août, le verdissement de celle-ci pourrait être poursuivi dans les prochains mois. Le CNPA s’est notamment félicité des annonces du gouvernement sur « la mise en place d'une prime à la conversion et d'une prime à l'acquisition pour les véhicules lourds électriques ou roulant à l'hydrogène. Il s'agit d'une proposition qui permettra d'accélérer le verdissement du parc de véhicules industriels, tout en soutenant des secteurs lourdement impactés par la crise sanitaire, comme le transport routier de marchandises ».



Reconnaissance de l'hydrogène

100 000 points de recharge d'ici fin 2021

Le Premier ministre Jean Castex a ainsi annoncé un soutien à la filière hydrogène à hauteur de 7 milliards d'euros d'ici 2030, dont 2 milliards pour les 2 prochaines années., qui fédère les acteurs de la filière française, a immédiatement salué cette annonce. « Ce soutien va permettre à la France de changer d'échelle, de prendre une place de premier plan dans l'économie bas-carbone de demain et de s'intégrer pleinement dans la dynamique européenne, commente Philippe Boucly, président de l'Afhypac. Une nouvelle étape est franchie aujourd'hui avec la reconnaissance de l'hydrogène comme industrie stratégique à part entière, créatrice de valeur et d'emplois sur le territoire national, vecteur de réindustrialisation. Le montant annoncé du soutien à l'hydrogène, en ligne avec les propositions de la filière, matérialise la continuité de l'action publique. Il illustre également la prise de conscience par les Pouvoirs Publics d'une urgence à investir maintenant pour déployer des capacités de production en France ».Le plan de relance automobile a confirmé l’ambition d'accélérer le déploiement des bornes de recharge en France , pour atteindre l'objectif de 100 000 points de recharge d'ici à fin 2021. Une accélération des travaux d'infrastructures de transport a été annoncée :, accélération du report modal de la voiture vers les transports en commun (voies réservées, parkings relais, pôles d'échanges multimodaux, équipement de contrôles des voies réservées et des ZFE).

Enfin, ce plan prévoit un « verdissement du parc automobile de l’État », via le remplacement des flottes de la police nationale, de la gendarmerie et des douanes, soit 64 000 véhicules, par des véhicules électriques ou hybrides.



