Lancé en septembre 2017, Planet VO²® est actuellement installé ou en cours d’installation auprès d’une dizaine de groupes de distribution en France, représentant plus de 350 points de vente. Le logiciel de gestion du Groupe Argus à destination des concessionnaires automobiles séduit toujours plus d’investisseurs soucieux d’accélérer leur transformation digitale et d’optimiser l’ensemble de leur activité de négoce de véhicules d’occasion.Mais ce succès ne se limite désormais plus à l’hexagone. En effet, nos voisins espagnols et portugais commencent à entrevoir les potentialités de Planet VO², avec plusieurs groupes de distribution multi-marques équipés ces derniers mois. Plus à l’Est, ce sont les membres du label Renault Sélection en Roumanie qui sont désormais accompagnés par le Groupe Argus avec sa solution logicielle. Sans oublier le Maroc, marché automobile en plein essor, où Planet VO² se déploie au sein de plusieurs acteurs majeurs du Royaume.Il faut dire que, dès l’origine, la conception même de PlanetVO² a pris en compte les contraintes et opportunités d’un déploiement à l’international, avec une interface intégrant d’emblée la gestion de différentes devises, adaptée au multilinguisme et compatible avec les spécificités réglementaires propres à chaque pays. La solution peut ainsi s’adapter à chaque zone géographique, en plus de pouvoir s’adapter à chaque client grâce à son architecture modulable, selon les besoins de chacun en termes de fonctionnalités : application mobile, édition de tous types de documents, catalogue de vente, fonctionnalités CRM, process de validation de reprises de véhicules, reportings, etc.Mieux encore, grâce à des flux API, Planet VO² est en mesure de s’interfacer avec chaque acteur local du commerce VO ou VN, des outils d’expertise aux sites d’annonces ou d’enchères, en passant par les CRM, référentiels automobiles et surtout, les outils de valorisation. Sur ce dernier sujet, cœur de métier de l’Argus depuis 1927, la solution Planet VO² intègre d’emblée, pour ses clients internationaux, le système de valorisation AutoVisual®.Pour gérer le déploiement de l’outil et la personnalisation de ses fonctionnalités et interfaces à chaque client, le Groupe Argus peut compter sur une équipe d’intégrateurs maîtrisant parfaitement les tenants et aboutissants des métiers du VO en Europe, mais aussi sur une équipe de formation et de coaching en distanciel et sur site, ainsi qu’une hotline multilingue assurant le meilleur accompagnement possible pour les nouveaux utilisateurs de tous les pays. Ils ont été rejoints en 2018 par deux Key Account Managers destinés à tisser une relation commerciale avec les différents interlocuteurs, clients et partenaires à travers l’Europe et l’Afrique.Ce sont ainsi plus de 20 ans de savoir-faire qui sont embarqués dans un outil permettant de garantir une gestion rigoureuse du business VO, de la reprise à la revente en passant par la gestion du stock, la base client, et surtout la politique prix. Sans pour autant négliger l’ergonomie et la facilité d’utilisation, autour desquelles la conception de PlanetVO² a été centrée, dans une optique de digitalisation des parcours métiers et clients.Le déploiement de PVO² dans ces pays s’inscrit dans une stratégie plus large d’internationalisation démarrée par le Groupe Argus en 2012, et qui permet à l’éditeur d’être aujourd’hui présent dans plus de 20 pays d’Europe et d’Afrique francophone, avec ses différents outils, notamment la Cote Argus®, Prevar®, la Plateforme Argus Douanes®, Argus Academy, Africargus.com, etc.