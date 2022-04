Après avoir donné un coup d’accélérateur pour mieux se positionner dans le secteur de l’éclairage, Plastic Omnium passe à la vitesse supérieure dans le domaine « en plein essor » de la mobilité électrique. L’équipementier automobile annonce même deux investissements importants. La première étape de la stratégie consiste à se doter d’une gamme complète de solutions de gestion d’énergie adaptées à tous types de motorisations. Le groupe a pour projet d’acquérir Actia Power, la division d'Actia spécialisée dans la conception et la fabrication de batteries embarquées, d’électronique de puissance et de systèmes d’électrification destinés prioritairement à la mobilité électrique des camions, bus, cars, trains et engins de chantier.

Plastic Omnium négocie avec Actia

Les négociations ont débuté avec la maison mère et devraient aboutir, selon Plastic Omnium, à un accord définitif d’ici à la fin du deuxième trimestre 2022. Accord qui restera soumis à l’approbation des autorités compétentes. Notons qu'Actia Power a réalisé un chiffre d’affaires de 22 millions d’euros en 2021 et s’appuie sur 200 salariés en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. « Grâce au projet d’acquisition d’Actia Power, Plastic Omnium s’enrichira d’une plate-forme technologique et de compétences R&D de premier plan en matière de conception de composants électroniques, de systèmes de stockage et de gestion d’énergie électrique. [...] En intégrant Plastic Omnium, Actia Power bénéficiera de synergies technologiques et commerciales avec les activités des divisions Clean Energy Systems et New Energies », est-il souligné dans un communiqué.

Plastic Omnium mise aussi sur Verkor

Mais Plastic Omnium veut aller encore plus loin et s’engage dans la filière française de batteries aux côtés de Verkor. Comme il l’indique, ce rapprochement lui permettra de « répondre aux besoins de l’ensemble des véhicules électriques, qu'ils soient hybrides, hybrides rechargeables, à batterie ou à pile à combustible ».

Les entreprises ont tout d’abord signé un partenariat industriel. Et Plastic Omnium confirme aussi avoir rejoint le nouveau tour de table de Verkor en y investissant un montant de 20 millions d’euros. Ces deux actions doivent donner à la jeune société les moyens de développer des capacités de production et de commercialisation de modules et packs de batteries électriques destinés aux véhicules individuels et commerciaux, ainsi qu'au stockage stationnaire d’énergie. Cela donnera en parallèle à l’équipementier un accès privilégié à une capacité initiale de production de cellules de 4 GWh par an à partir de 2025 et ainsi la possibilité de devenir un fournisseur de premier plan de solutions de stockage électrique pour les acteurs de la mobilité.

Rappelons qu’une gigafactory de 16 GWh sera opérationnelle à Dunkerque dès 2024 et qu’un centre d’innovation verra le jour à Grenoble (Isère) au cours du premier trimestre 2023. Selon Christian Kopp, directeur général de la division Clean Energy Systems, « dans la continuité du développement de packs de batteries 48 V à sodium-ion pour les véhicules hybrides avec la start-up française Tiamat Energy, cette double opération pose des jalons stratégiques visant à faire de Plastic Omnium un producteur à part entière de modules de batteries et un partenaire privilégié des acteurs de la mobilité en matière de systèmes de gestion d’énergie, adaptés à tous les types de motorisations ».