L’année 2018 marque un jalon important dans l’évolution de Plastic Omnium, dans la mesure où le groupe s’est totalement recentré sur l’automobile, « pour devenir un pure player du secteur », comme aime à le dire, son président directeur général. Le groupe a en effet cédé son activité « Environnement », tout en prenant simultanément le contrôle d’HBPO, leader mondial des modules de bloc avant de carrosserie.Cette manœuvre stratégique, qui s'est accompagné d'une réorganisation du groupe, n’a en rien freiné le dynamisme commercial du groupe, qui affiche un chiffre d’affaires de 8,2 milliards d’euros selon les normes IFRS 5, en hausse de 7,6% par rapport à 2017 et de 2,4% à périmètre et change constants. En 2018, la production automobile mondiale était orientée à la baisse (-1% selon IHS Markit), ralentie par la Chine et l’Allemagne, ce qui aboutit à une surperformance du marché par Plastic Omnium de 3,4 points, dont 3,8 points pour Plastic Omnium Industries.Un autre motif de satisfaction réside dans l’analyse des performances par grands marchés mondiaux. « L’activité en Europe, qui représente 54% du chiffre d’affaires total, est en hausse de +10,8%. Elle bénéficie de l’intégration globale de HBPO au 1er juillet 2018, activité à 60% européenne. A périmètre et change constants, l’activité, en hausse de +1,7%, surperforme de 3,5 points une production automobile en retrait de -1,8% », précise le groupe. L’Allemagne reste le premier pays contributeur au chiffre d’affaires du groupe (17% du chiffre d’affaires total), tandis que l’Europe de l’Est a été un précieux soutien, notamment via la production de Porsche en Slovaquie pour le Cayenne.Par ailleurs, l'activité en Asie progresse de 7,3%, à 1,41 milliard d'euros (+7,1% à périmètre et change constants), particulièrement en Chine où Plastic Omnium a gagné des parts de marché et piloté le ramp up de son outil industriel, encore appelé à s’étoffer avec de nouveaux sites et le développement de l’activité HBPO. « Nous sommes présents dans les six grands clusters automobiles locaux chinois. Et dans notre portefeuille de 83 clients constructeurs, nous recensons 25 constructeurs chinois, hors JV s’entend. Nous sommes choisis sur nos performances de qualité, car nous ne sommes naturellement pas les mieux-disants en termes de prix. Nous avons encore un important potentiel de croissance en Chine, notamment dans les régions du pays encore très faiblement motorisées », souligne Laurent Burelle.En outre, l’activité en Amérique du Nord est en croissance de +1,1% à périmètre et change constants sur l’année, à rapporter à une production automobile en retrait de -0,7%, soit une surperformance de 1,8 point. Le groupe a bénéficié d’une forte activité au Mexique, notamment grâce à l’usine de San Luis Potosi via le lancement de la Mercedes Classe A.L’équilibre géographique du chiffre d’affaires du groupe est mondialement bon : 55% en Europe, 26% en Amérique du Nord, 10% en Chine, 7% en Asie (hors Chine) et 2% en Amérique du Sud.On retrouve cet équilibre dans le portefeuille clients : 38% de constructeurs allemands, 24% d’asiatiques, 22% d’américains, 15% de français et 1% d’autres nationalités.En revenant au chapitre financier, soulignons que la marge opérationnelle a atteint 610,1 millions d'euros, soit 8,4% du chiffre d'affaires consolidé, contre 9,6% un an auparavant. De plus, le flux de trésorerie libre s'est établi en 2018 à 218 millions d'euros, en nette hausse par rapport à 2017 (176 millions d'euros). « C’est un élément important, car il conditionne positivement notre capacité d’investissement, notamment pour suivre le rythme des innovations. Dans notre industrie, c’est déterminant quand on sait que les dix années à venir vont être agitées sur le front des arbitrages technologiques », met en exergue Laurent Burelle. Rappelons au passage que Plastic Omnium a investi 561,6 millions d’euros en 2018, soit 7,8% de son chiffre d’affaires consolidé.Enfin, malgré un manque global de visibilité et un pronostic de production automobile mondiale au mieux étale, Plastic Omnium affiche une guidance positive pour 2019 : 5 points de surperformance du marché, un free cash-flow supérieur à 200 millions d’euros tout en conservant un taux d’investissements de 6%, et un meilleur résultat opérationnel.