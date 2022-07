Face à l'électrification du marché automobile mondial et pour aussi gonfler son chiffre d’affaires, Plastic Omnium, spécialiste des pare-chocs et des réservoirs, avait clairement affiché son intention de se développer dans les moteurs électriques et l'hydrogène. Après des mois de négociations exclusives entamées fin mars 2022, l’équipementier automobile a signé le 26 juin un accord avec le groupe Actia en vue d'acquérir sa division power pour une valeur d'entreprise de 52,5 millions d’euros. À la clôture du dossier prévue au cours du troisième trimestre, cette entité dédiée notamment à la fabrication de batteries électriques passera à 100 % dans le giron du géant français, lequel affirme une acquisition entièrement autofinancée.

Actia Power, intégrée à Clean Energy Systems de Plastic Omnium

« Plastic Omnium bénéficiera d'une nouvelle plate-forme technologique et de capacités de R&D de pointe dans la conception de composants électroniques, de systèmes de stockage et de gestion d’énergie électrique, ainsi que de l'accès à un solide portefeuille de clients dans la mobilité lourde », souligne-t-on dans un communiqué. Notons que la division Actia Power est basée à Toulouse et œuvre à la conception, la fabrication de batteries embarquées, d’électronique de puissance et de systèmes d’électrification destinés à la mobilité électrique des camions, bus, cars, trains et engins de chantier. L’entité emploie 200 salariés en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, et a généré en 2021 un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros. L’équipementier précise, qu'une fois l'accord conclu, les collaborateurs d'Actia Power rejoindront la division Clean Energy Systems (CES) de Plastic Omnium, dédiée aux systèmes et solutions de stockage et de gestion de l'énergie.



À fin 2022, Plastic Omnium devrait compter 37 500 collaborateurs, 147 usines et 47 centres de R&D dans 25 pays. Rappelons qu’il s'est engagé à atteindre la neutralité carbone totale d'ici à 2050, mais qu’il ne délaisse pas pour autant les systèmes à carburant, secteur dans lequel il prévoit d'accroître sa part de marché et d'adapter sa production.



De son côté, le groupe Actia assure que « cette cession permet d’inscrire sa division power dans la poursuite d’un projet industriel pérenne et de concentrer les efforts d’Actia sur l’électronique embarquée au service de la mobilité et de la gestion de l’énergie. Les ressources résultant de la cession seront utilisées pour désendetter Actia à hauteur d’environ 50 M€. Pour mémoire, Actia avait conclu le 21 avril 2022 une première opération concernant la vente de l’activité contrôle technique et équipements de garage au groupe Base, pour un montant de 12 millions d'euros. Ces deux opérations renforcent la structure financière d’Actia qui vise toujours d’atteindre, à une échéance de 4 ans et indépendamment de ces opérations, un chiffre d’affaires de plus de 800 millions d'euros ».