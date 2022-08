Avec une pénurie mondiale de composants électroniques en toile de fond, Plastic Omnium retrouve son optimisme. Les comptes de l’équipementier sont plutôt restés solides en cette première moitié de 2021 : son chiffre d’affaires s’est établi à 4,14 milliards d’euros, en forte progression de 32 % par rapport au premier semestre 2020, proche de celui enregistré à la même période en 2019 (4,5 milliards d’euros). « Ce chiffre d’affaires est amputé d’un montant estimé à 550 millions d’euros, correspondant aux pertes de production liées aux arrêts de chaînes des constructeurs automobiles du fait de la pénurie de composants électroniques », précise le groupe dans un communiqué, sous-entendant que ses ventes auraient autrement atteint un record.

Plastic Omnium retrouve sa rentabilité d'avant crise

Aussi, de janvier à juin 2021, la marge opérationnelle de Plastic Omnium s’est élevée à 234 millions d’euros, soit 6,2 % du chiffre d’affaires, là aussi un résultat proche de son niveau de 6,6 % des six premiers mois de 2019. Le groupe a également dégagé un cash-flow libre de 151 millions d’euros, soit 4 % de son chiffre d’affaires consolidé. « Nous avons retrouvé, dès le 1er semestre 2021, notre rentabilité d’avant crise, malgré les perturbations opérationnelles créées par les pénuries de composants chez nos clients et la hausse des matières premières, assure Laurent Favre, directeur général de Plastic Omnium. Cette performance est possible grâce à l’efficacité des mesures de flexibilisation et de baisse de nos coûts. Elle est surtout le fruit du travail de nos équipes, qui gèrent avec agilité, au quotidien, la volatilité des volumes de production, après avoir subi l’arrêt total de nos usines au 1er semestre 2020 ; je les remercie pour leur engagement constant. Ces résultats, accompagnés d’une génération de cash-flow libre accrue, renforcent notre stratégie de leadership dans la mobilité propre et connectée. Le marché automobile accélère sa transformation ; Plastic Omnium aussi, en enrichissant son portefeuille de clients, son carnet de commandes et son offre technologique. Les objectifs que nous nous fixons en matière extrafinancière contribuent également à notre ambition.»



Surfant sur cette tendance positive et sur une perspective d’une production automobile mondiale annuelle de 77 millions de voitures, l’équipementier résolument tourné vers l’électrique et l’hydrogène a revu à la hausse ses prévisions pour l’ensemble de l’année 2021. Sont escomptés, un fort rebond du chiffre d’affaires, une marge opérationnelle d’au moins 6 % et une génération de flux de trésorerie libre supérieure à 220 millions d’euros.



