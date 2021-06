Au premier semestre 2019, sur un marché automobile en repli, surtout en Chine et en Allemagne, Plastic Omnium enregistre des performances robustes, même si la direction du groupe doit se résoudre à revoir son objectif de marge opérationnelle à la baisse sur l’année. Elle sera inférieure aux 610 millions d’euros enregistrés en 2018, sans plus de précisions. En revanche, l’Ebitda sera élevé.Sous l’effet de l'intégration de HBPO (premier juillet 2018), Plastic Omnium a réalisé un chiffre d’affaires en hausse de 20,7% au premier semestre, à 4,6 milliards d'euros. En données comparables, les ventes seraient stables (+ 0,2%). « L’effet HBPO est marqué, mais ce n’est pas artificiel car nous avons investi pour réaliser cette acquisition », précise, co-directeur général du groupe.Cela correspond à une surperformance de 7,1 points par rapport à la production automobile mondiale en recul de 6,9% au premier semestre 2019. Une contraction du marché que Plastic Omnium juge durable, le groupe se montrant plus prudent que les prévisions des experts d’IHS Markit. En outre, le top management de Plastic Omnium n’anticipe pas de rebond pour 2020 et 2021, tablant sur des volumes de production étales. Pour protéger ses performances, le groupe dirigé para donc engagé des plans d’économie dès le milieu de l’année 2018, avant de les renforcer début 2019. « Cela représente environ 100 millions d’euros et nous avons su faire preuve d’anticipation, tout en renforçant simultanément la maîtrise de nos investissements », précisent de concert Jean-Michel Szczerba et, directrice de la communication et des affaires publiques du groupe.Pour revenir aux indicateurs financiers, soulignons que le résultat opérationnel s’est contracté de 13,3% à 281 millions, soit 6,6% du CA (- 3,6 points), tandis que le bénéfice net part du groupe a chuté de 33%, à 155 millions. Un phénomène qui s’explique aussi par l’intégration de HBPO, car cette activité fait valoir des niveaux moyens de marges réduits (2,5%) par rapport au pôle Industrie (8%)Au premier semestre, Plastic Omnium a ouvert six nouvelles usines dans le monde, dont deux sites très importants, en Slovaquie pour Jaguar Land Rover et aux Etats-Unis pour BMW. Notons aussi que deux sites HBPO sont entrés en production, via un contrat avec Porsche en Allemagne et avec Dodge au Mexique. « Après un cycle de fort développement de son réseau industriel, le groupe ne devrait pas ouvrir de nouvelles usines dans les deux ou trois années à venir. Notre croissance est néanmoins assurée par nos niveaux de commandes et par le ramp-up des sites récemment ouverts », indique Adeline Mickeler. Parallèlement, le groupe a ouvert deux nouveaux centres de R&D, le premier consacré aux véhicules zéro émission (Bruxelles, Belgique) et le deuxième focalisé sur l’électrification, y compris l’hydrogène (Wuhan, Chine), tandis que le centre Sigmatech de Lyon a été étendu et modernisé (il est doté d’une spécialisation sur la carrosserie intelligente).En outre, Plastic Omnium s’appuie sur un portefeuille de 92 clients, dont 9 nouveaux clients conquis au premier semestre. Signe des temps, ces neuf clients sont chinois, comme FAW, Jetta ou Polestar, par exemple. Sur l’année 2019, le groupe procédera à 243 lancements de programmes, soit 58 de plus qu’en 2018. Là encore, « 40% de ces nouveaux programmes sont liés à des constructeurs chinois », pointent Jean-Michel Szczerba et Adeline Mickeler.Enfin, le top 10 des principaux clients du groupe a évolué, BMW, Jaguar Land Rover et Audi gagnant du terrain, GM, PSA et Renault en perdant. Cet effet premium a deux explications : d’une part, via HBPO, basé en Allemagne, l’activité a mécaniquement augmenté avec Audi et BMW et d’autre part, la croissance en Amérique du Nord a été tirée par les constructeurs allemands, BMW dans sa giga usine de Greer (USA), et Daimler avec le gain de contrats de grande ampleur sur plusieurs activités au Mexique.Au niveau des grandes régions du monde, l’activité s’est déclinée comme suit au premier semestre : 16% en Asie dont 8% en Chine, 2% en Amérique du Sud, 28% en Amérique du Nord, et 54% en Europe.