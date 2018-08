Au troisième trimestre de son exercice 2017-2018, Plastivaloire a réalisé un chiffre d'affaires de 162 millions d'euros, en progression de +1,4% par rapport à la même période de référence de l'année dernière. Même si ce trimestre marque un ralentissement de la croissance (au cumul des neuf premiers mois, la croissance est de 6,7% pour un chiffre d’affaires de 502,5 millions d’euros), la direction du groupe assure que cette évolution est conforme à sa feuille de route. Elle confirme d’ailleurs les objectifs financiers annuels du groupe, à savoir un chiffre d’affaires compris entre 660 et 670 millions d’euros (contre 627,3 millions un an plus tôt) et une marge d’exploitation de l’ordre de 12% ou légèrement au-delà.Parmi les indicateurs positifs, la direction relève aussi la contribution générale des différents sites de production et marchés du groupe. Ainsi, les investissements récemment réalisés en Allemagne portent leurs fruits et valident la stratégie visant à faire de Plastivaloire un fournisseur premium proposant des produits à valeur ajoutée. Le secteur automobile, qui représente désormais environ 75% du chiffre d’affaires, est particulièrement bien orienté (chiffre d'affaires en progression de 7,1% sur 9 mois), tandis que la division « Industries » ne progressait que de 5%.