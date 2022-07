Plug Power, le roi de l’hydrogène et nouvel allié du groupe Renault, a fait part de ses grandes ambitions concernant la croissance rapide de son entreprise. Dans le but de se préparer à répondre à la demande croissante de ses solutions d’énergie propre comme il l’avance également, il n’a pas hésité à revoir son organisation interne et à nommer quatre nouveaux directeurs généraux, qui travailleront en étroite collaboration avec le P-DG Andy Marsh. « Cette nouvelle organisation vise à renforcer l’agilité et la capacité d’adaptation de Plug Power, ainsi que la compréhension de l’entreprise par ses clients, investisseurs et salariés », souligne-t-on dans un communiqué.

La nouvelle organisation de Plug Power

- Ole Hoefelmann dirigera le pôle commercial Electrolyzer Solutions, au sein duquel il conduira la stratégie et la croissance des ventes de solutions d'électrolyseurs pour développer une présence mondiale.



- Jose Luis Crespo gérera l'unité commerciale Material Handling Solutions et aura pour mission d’accélérer la croissance et d'améliorer la capacité des clients à atteindre leurs objectifs de développement durable.



- Keith Schmid prendra la responsabilité de la division Mobility and Stationary Power Solutions, dont il sera chargé du déploiement de véhicules utilitaires routiers, de systèmes stationnaires à grande échelle et de l'ouverture d'un nouveau centre d'innovation Plug Power d'ici la fin de 2021. Il dirigera également la R&D en tant que président des organisations d'ingénierie des piles à combustible et des systèmes de ravitaillement en hydrogène.



- Sanjay Shrestha pilotera la quatrième unité commerciale, baptisée Energy Solutions. Il prendra en charge la construction du premier réseau de production d'hydrogène vert à travers les États-Unis, comprenant des usines d'hydrogène vert opérationnelles en Amérique du Nord d'ici à 2022, dont l'objectif est d'atteindre une production d'hydrogène vert de 500 tonnes par jour d'ici à 2025.

750 M$ de chiffre d'affaires et cinq usines pour Plug Power

Selon le patron de Plug Power, « chaque unité commerciale est un élément essentiel pour structurer et soutenir nos objectifs clés de fourniture d'hydrogène vert accessible au plus grand nombre de clients. Nous avons besoin d'un schéma organisationnel évolutif qui permettra à l'entreprise de se développer rapidement sur de multiples marchés et zones géographiques, tout en fournissant rapidement des solutions fiables à nos clients et en servant l'écosystème.»

L'évolution de Plug Power est nécessaire pour continuer sa transformation en une entreprise intégrée et soutenir le développement de l'écosystème mondial de l'hydrogène vert et des piles à combustible. Andy Marsh a énoncé un nouveau chiffre d’affaires à atteindre pour 2022 : il vise un record à 750 millions de dollars. « Cette nouvelle organisation est conçue pour permettre à Plug Power d’atteindre ses objectifs de croissance commerciale, dont la construction de cinq usines d'hydrogène vert, l'obtention et le soutien de cinq clients majeurs dans le domaine de la manutention, l'affirmation de Plug Power en tant que leader mondial des solutions d'électrolyseurs grâce à des offres sûres, fiables et compétitives pour les clients, la création d'un marché de véhicules de marque Plug Power, et la poursuite de la réduction des coûts de la technologie des piles à combustible ».