Depuis hier, le 9 janvier, et jusqu'au 29 janvier 2019, la finale de l’élection de la « plus belle voiture de l’année » se tient sur internet, ouverte au grand public, passionnés comme curieux. On connaît les quatre derniers modèles candidats, à savoir DS3 Crossback, Mercedes-Benz Classe A, Peugeot 508 et Range Rover Evoque.Un plateau intéressant dans la mesure où il couvre des registres et des segments très différents. Toute rationalité mise de côté et toute subjectivité mise entre guillemets, par rapport aux codes actuellement en vogue, on peut estimer que le DS3 Crossback et le nouveau Range Rover Evoque partent avec un petit avantage.Après la Fiat 500X et la nouvelle Jeep Wrangler, c’est donc la Kia Proceed qui a été éliminée lors de la dernière étape de l’élection.La « plus belle voiture de l’année » sera dévoilée le 29 janvier 2019 lors de la cérémonie des Grands Prix du Festival Automobile International. Comme de coutume depuis plusieurs années, elle sera ensuite exposée dans le cadre de l’exposition « concept-cars et design automobile », du 31 janvier au 3 février 2019, dans l’écrin remarquable de l’hôtel national des Invalides à Paris. Ces événements sont organisés paret ses équipes, revendiquant la tenue d’une fashion week de l’automobile reprenant les codes de l’élégance française et du luxe parisien.Pour voter :