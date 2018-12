Pour la 11édition, qui s’est tenue du 1er au 4 novembre 2018 à Chartrexpo, les Journées Lamirault Occasions ont de nouveau fait le plein. De visiteurs, tout d’abord, puisqu'ils étaient environ 3 500 à faire le déplacement, soit 1 000 de plus qu’en 2017, précédent record. Et de ventes, également. A l’issue de l’évènement,, contre une moyenne de 100 lors des éditions précédentes. Les objectifs fixés par les dirigeants avant le salon (autour de 110 transactions) ont donc été largement dépassés.La proposition de bons de réduction de 300€ valables sur l’achat d’un véhicule, téléchargeables sur le site Internet du groupe dans les jours qui précédaient et diffusés via des tracts, a également permis de dynamiser l’opération. Le groupe indique que 50 véhicules ont été vendus avec l’utilisation d’un bon.Plus de 220 véhicules, allant de 4 000€ à 55 000€, étaient exposés dans le parc des expositions de Chartres.légèrement en retrait par rapport à 2017 (15 800€).A noter, enfin, qu’un chèque de 3 502€ (soit 1€ par visiteur) a été remis après l’évènement à l’association ONCO 28, qui lutte contre le cancer.