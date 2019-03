L’ Audi e-Tron et le Porsche Taycan préfigurent les nouvelles ambitions électriques du groupe Volkswagen pour les prochaines décennies. Commercialisé dans le réseau au printemps 2019, le SUV de la marque aux anneaux sera le premier des quatre modèles 100% électriques du groupe allemand lancés dans le monde en 2019 (avec Taycan, Bora et Lavida en Chine). A l’occasion de la présentation des résultats, le 13 mars 2019, Herbert Diess, président du directoire de Volkswagen, a indiqué que. « La première présentation au sein d’une concession a rencontré un tel succès que tous les créneaux pour réaliser des essais ont été réservés en l'espace de 16 minutes ».Alors qu’il n’a pas encore été présenté au grand public – il sera dévoilé en septembre prochain au salon de Francfort – le Porsche Taycan semble susciter le même engouement. Au salon de Genève, le constructeur a ainsi annoncé que plus de 20 000 personnes « avaient déjà fait part de leur intention d’acquérir un exemplaire du futur modèle tout-électrique de la marque ». En Europe, les clients potentiels se sont inscrits sur une liste pour poser une option d’achat,« Cela nous conforte dans l’idée que les clients et les amateurs de la marque partagent notre enthousiasme à l’approche de la sortie de la nouvelle sportive 100 % électrique. Nous avons donc augmenté nos capacités de production », déclare Detlev von Platen, membre du directoire Porsche AG en charge des ventes et du marketing. Le lancement du modèle est prévu pour la fin de l’année. Il sera suivi de la Volkswagen I.D., dont la production débutera en fin d’année 2019.