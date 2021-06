Une fois n'est pas coutume, la valeur moyenne de CO2 des véhicules neufs a été légèrement orientée à la baisse en juin dernier : 112g de CO2 au km émis par véhicule, une valeur en retrait de 0,5 point par rapport à mai 2019, mais exactement identique eu égard à juin 2018. Le système du bonus-malus a pourtant fait des étincelles le mois passé : 2% de bonus (ce qui signifie que les voitures électriques ont représenté 2% du marché) et surtout 36% de véhicules "malussés".Sur le premier semestre 2019, les chiffres sont en ligne avec le mois de juin. Le bonus a concerné 1,8% des ventes (contre 1,7% au premier semestre 2018), ce qui tend à démontrer que les ventes d'électriques n'ont toujours pas décollé.A contrario,. Un malus qui a progressé de façon remarquable, puisqu'il n'avait concerné que 27,5% des immatriculations un an auparavant.Rapporté au nombre de véhicules vendus, le phénomène est donc le suivant :qu'au premier semestre 2018.Les statisticiens du ministère de la Transition écologique ont en outre relevé le fait que "sur les six premiers mois de l’année, 57 700 voitures hybrides ont été immatriculées en 2019, contre 52 500 en 2018. Leur part de marché passe ainsi de 4,5 % à 5,0 %."