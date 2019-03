Pneumaclic continue de faire parler de lui et accélère sa stratégie de conquête de clients professionnels. Parce qu’après avoir créé des offres agressives dédiées à ce public, le spécialiste BtoB des pneumatiques en ligne a signé un partenariat avec l’enseigne Laurent Automobile, laquelle est intégrée au groupe éponyme. Cette collaboration qualifiée de « grand compte » avec la société Laurent Père et fils spécialisée dans la distribution de pièces détachées est effectif depuis le 15 février 2019. Pour Pneumaclic, il s’agit d'étoffer sa clientèle professionnelle et de gagner des parts de marché.

Pour le groupe Laurent, « ce partenariat permet de renforcer et d'élargir les offres et références en pneumatiques de nos entités de distribution locales dédiées aux professionnels et aux particuliers. Nous fournissons ainsi également à notre réseau technique d'experts Isocar, une carte maîtresse pour répondre à leurs besoins grandissant en pneumatiques à des prix très largement concurrentiels et une facilité de commande et de livraison optimisée. Ce partenariat est un véritable atout de développement que nous pouvons offrir à nos adhérents et affiliés », explique Benjamin Laurent, directeur général de Laurent Père et Fils.