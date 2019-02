Pneumaclic attaque fort ce début d’année 2019. Le site d’e-commerce BtoB dédié aux pneumatiques souhaite renforcer sa politique commerciale en proposant des offres dites "linéaires" aux professionnels, soit des conditions d’achat attrayantes lissées tout au long de l’année. Selon la pure player, les clients bénéficient désormais de remises allant de 30 à 60% dès deux pneus achetés selon les manufacturiers. Ces offres concernent aussi bien les produits TC4 et poids lourds que les marques premium (Michelin, Goodyear,…), quality (Firestone, Kleber,…) et budget (Sava, Kormoran,…).

« Nous répondons aux besoins de nos clients en leur proposant des conditions d'achat exclusives tout au long de l'année. Le but est de pouvoir livrer de plus en plus de gros volumes afin d'atteindre nos objectifs : développer notre activité grands comptes et vendre 450 000 pneus en 2019 », souligne Philippe Eyraud, directeur commercial de Pneumaclic.

Mais Pneumaclic va encore plus loin dans sa stratégie de conquête clientèle BtoB et d’écoulement de stock. Il couple ainsi ces nouvelles offres dites "linéaires" à celles de "volumes", lancées en décembre 2018. (A lire Pneumaclic promeut les livraisons et réductions « gros volumes »). Rappelons que des bonus logistiques se déclenchent par palier de commandes : des tarifs avantageux s’opèrent par panier moyen de 2 pneumatiques puis 50, 200, 500 et 1000 pneus.