« Notre collaboration avec Feu Vert est l’exemple parfait de la complémentarité du commerce en ligne et de la prestation de service traditionnelle. Elle est la preuve que l’e-commerce représente un axe de développement efficace pour les réseaux physiques. eBay enregistre en France une croissance à deux chiffres sur la catégorie des pneus et jantes depuis 3 ans. Nous sommes ravis que notre collaboration se concrétise sur ce marché dynamique et saluons la stratégie et l’expertise de Feu Vert », prévient Francesco Faà di Bruno, responsable pièces détachées et accessoires voiture et moto pour eBay France, Italie et Espagne, à l’annonce de cette nouvelle offre.

Paiement en ligne et montage dans un centre Feu Vert

En effet, l’enseigne de centres-autos peut désormais compter sur un nouveau flux atelier via cette collaboration : plus 5 millions d’acheteurs du site eBay qui ont le choix parmi 450 000 références de pneumatiques en ligne, peuvent maintenant bénéficier du montage en magasin le plus proche. En un seul clic, il est donc possible de demander cette prestation via un lien appelé "faites installer vos pneus". La géolocalisation s’occupe de tout, et il n’y a plus que le paiement et le rendez-vous en ligne à valider en ligne.

A noter que ce service inclut le démontage de la roue et la dépose de l’ancien pneu, le remplacement de la valve de gonflage (hors valve électronique), le montage et gonflage du pneu sur la jante, l’équilibrage de la roue, la repose de la roue avec serrage au couple, le recyclage des pneus usagés et un diagnostic sécurité.

L'achat en ligne se démocratise selon eBay

« Notre partenariat avec eBay s’inscrit dans la stratégie de Feu Vert d’accueillir les automobilistes dans tous les points de contact et de simplifier leur relation à l’automobile, en conjuguant proximité physique et commerce en ligne. Ce rôle de facilitateur a pris plus que jamais tout son sens pendant la crise sanitaire. Soutenu par la montée en puissance de notre digitalisation, il est appelé à se développer davantage pour répondre à la demande de consommateurs de plus en plus pressés, connectés et exigeants », précise Christian Lou, directeur des opérations du groupe Feu Vert.

Selon une étude "YouGov" pour eBay, l’achat de pièces détachées automobiles en ligne s’est largement démocratisé entre 2019 et 2020 : le nombre de personnes qui ont déjà ou qui pourraient réaliser ce type d’achat est passé de 64% à pas moins de 81%. Côté pneumatiques, l’achat a également progressé, cette fois-ci chez eBay, avec une hausse de 27% en deux ans.