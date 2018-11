Le recrutement, la bête noire de tous professionnels de l’auto qui se respectent !

Pour contrer cette pénurie qui touche aussi l’univers du pneumatique, le Syndicat des professionnels du pneu (SPP) a décidé de se mobiliser pour promouvoir la filière et aider ses adhérents à attirer de nouvelles recrues.

« Les pneumaticiens emploient plus de 13 000 salariés dont 86% sont en CDI. Chaque année, ce sont 970 entreprises du secteur du pneumatique qui recrutent près de 1000 nouveaux salariés pour des activités très diversifiées sur les véhicules légers et très spécialisées sur les véhicules industriels. La formation est donc pour nos entreprises un enjeu majeur », souligne Régis Audugé, directeur général du SPP.

Le dirigeant dévoile donc ses principales initiatives.

Plusieurs réseaux comme Point S, First Stop, Profil + ou encore Vulco, ont unis leurs forces pour présenter leurs activités respectives à travers différentes vidéos, diffusées notamment sur les réseaux sociaux. Elles seront visionnées par les élèves de centres de formation ou d’orientation et autres établissements. A consulter jobs-pneu.fr et jobspneu.fr

La deuxième initiative débouche sur l’ouverture d’un CQP correspondant aux besoins des entreprises. Car après un tour des CFA de France, en soutien des principaux organismes de formation (partenariat avec l’Epide entre autres), le SPP et ses adhérents présentent fièrement la première classe de 12 élèves qui a ouvert ses portes le lundi 12 novembre au CFA du Mans (72) afin de dispenser une certification de qualification professionnelle d’opérateur spécialiste maintenance pneumatique véhicules industriels (OSMPVI).

Les apprentis s’engageront pour 11 mois d’alternance entre une semaine à l’école et trois semaines sur le terrain chez l’une des enseignes partenaires, soit Vulco, Profil+, Point S ou First Stop. Une seconde classe pour certifier des opérateurs spécialistes service rapide (OSSR) ouvrira le 26 novembre 2018.

« C’est l’un des meilleurs moyens pour accéder à un emploi grâce à un rythme d’alternance approprié puisque les jeunes passent 75% de leur temps en entreprise et que 80% des jeunes qui obtiennent leur CQP sont embauchés à l’issue de leur formation », selon Delphine Berteau, en charge des actions formation du Syndicat des professionnels du pneu.



Pour entrer dans le vif du sujet, le recrutement, un site Internet a été créé : www.jobs-pneu.fr. Il promeut ainsi le pneumatique sous tous ses angles, à savoir fiches métier et formation disponibles, témoignages de professionnels, etc, et rend accessible toutes les offres d’emploi des entreprises du marché du pneu. Une phrase d’accroche, « Adopte un pneu » sera également proposée aux acteurs comme slogan pour leur future campagne de communication !