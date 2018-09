Point S vient de se renforcer de 60 points de vente supplémentaires en Italie. L’enseigne française spécialiste de l’entretien automobile vient d’annoncer l’adhésion d’un réseau historique de pneumaticiens indépendants, situé dans le sud de l’Italie, Professional Pneus. Elle est d’ailleurs effective depuis le mois de juillet 2018.



Cette soixante de centres sera dévoilée aux couleurs de Point S d’ici la fin de l’année pour une meilleure harmonisation. Le réseau comptera ainsi 535 sites sur le marché de la distribution de pneumatique italienne et de l’entretien.

"Après le rapprochement de Point S avec le réseau Gomme Service en Italie, cette nouvelle adhésion conforte notre position de leader dans ce pays mais aussi en Europe, tout en poursuivant notre développement sur d'autres continents. Dans un marché de plus en plus concentré depuis plusieurs années, Point S poursuit son développement à l'international et optimise sa compétitivité pour préparer son avenir et celui de ses adhérents en toute sérénité", souligne Christophe Rollet, directeur général de Point S.

De son côté, Professional Pneus, qui existe depuis 23 ans, entend bien bénéficier de cette empreinte nationale et internationale de l’enseigne française pour soutenir son leadership régional. Son indépendance entrepreneuriale restera intacte comme il le mentionne.

"C’est une opportunité pour nos adhérents de renforcer et d'élargir leur offre de services à leurs clients particuliers et professionnels, tout en optimisant leur compétitivité dans le marché. il nous a paru important de nous préparer à de nouveaux challenges", conclut Antonio Vitale, président et fondateur de Professional Pneus.