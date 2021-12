« Nous nous sommes construits seuls, à la force du poignet, et la réussite est probante. Nous avons su mettre en place une stratégie cadrée d’anticipation et de progression, laquelle n’a pas permis de sauter les étapes. Il n’est pas question de se tromper, nos adhérents nous font confiance », avance Christophe Rollet, directeur général de Point S, à l’occasion de sa traditionnelle conférence de presse de janvier. Car même en période de crise sanitaire, cette enseigne française devenue un généraliste de l’entretien et de la réparation automobile, prouve encore une fois sa robustesse : “seulement” – 2,5 % sur son chiffre d’affaires 2020 et 200 points de vente ouverts au niveau mondial, dont 46 en France.



Point S fête ses 50 ans

2021 est alors l’année de tous les défis : qui est, par exemple, de mettre un pied dans la carrosserie ou la vente de voitures, tout en allant chercher les 6 000 implantations dans le monde. Mais 2021 c’est aussi le 50e anniversaire de la marque, l’occasion pour elle de muscler ses offres et sa communication. On sait qu’avec « Point S, il n’y a pas de stress », c’est Patrick Bosso qui le répète depuis dix ans sur les ondes radios et télévisions. D’ailleurs, cette campagne publicitaire a été un tournant dans la vie de Point S, posant ainsi les bases d’une enseigne bien faite, ambitieuse, et qui continue de véhiculer les valeurs du commerce de proximité que sont le service et le savoir-faire soulignés dans le « S » de sa marque.

Chez Point S, les adhérents sont actionnaires

Mais comme toute bonne entreprise, il y a des hauts et des bas. C’est en 1971 que le 1er centre Point S voit le jour en France, sous l’impulsion d’un groupement de négociants en pneumatique et de Didier Lebeau, son fondateur. À la fin de cette première année d’existence, 45 points de ventes sont déjà habillés aux couleurs de l’enseigne. Fort de cet élan, elle décide de traverser les frontières et part à la conquête de l’Allemagne et de l’Italie. C’est le début de l’internationalisation de la petite entreprise de pneu “ frenchie ”.



Puis, vint le temps de monter la holding Point S afin de sécuriser son indépendance. Depuis sa création, le modèle économique de l’enseigne se focalise ainsi sur l’indépendance de ses adhérents. Intégrer ce réseau signifie alors en parallèle de devenir, par contrat, actionnaire et propriétaire de Point S. Ces derniers composent même exclusivement le conseil d’administration, une place qui les plonge au cœur du dispositif et des décisions. Une liberté d’actions et une indépendance toujours préservée à ce jour et qui s’exporte à l’international.



Sauvegarder l’intérêt particulier au travers de l’intérêt général

« L’indépendance nous définit. Nous nous sommes souvent interrogés sur le fait d’entrer sous un fonds d’investissement ou de se rapprocher d’un fabricant de pneus ou d’un autre grand groupe car il y a certains freins à notre déploiement. Nous manquons peut-être de moyens par rapport à d’autres enseignes, mais au final il n’est pas question de nous enlever cette faculté de décider de notre propre stratégie pour et par nos adhérents. C’est notre point fort. Nous ne sommes pas alourdis par des succursales, un réseau parallèle qui coûte cher et qui mobilise beaucoup d’équipes et de temps », assure Christophe Rollet, qui tient à sauvegarder l’intérêt particulier au travers de l’intérêt général. Et de préciser qu’il « n’exporte pas des salariés d’un pays à un autre pour y diriger des centres », non, il privilégie la culture et les modes de consommation de chaque pays en s’appuyant sur ses habitants et donc ses chefs d’entreprises. Notons que Point S France a délégué la gestion de sa marque à l’international à Point S Development qui accorde des licences d’utilisation ou des masters franchises aux pays membres du réseau à l’international.



Une image trop seigneuriale de la direction de Point S

Arrivé en 2001, Christophe Rollet devient capitaine d’un navire en pleine tempête, en profonde rupture avec son réseau. « Je fête mes 20 ans de maison et au début c’était compliqué. Il y avait une vingtaine de succursales et un entrepôt qui nous faisaient perdre de l’argent. Le plus dur à vivre était indéniablement cette coupure entre le siège et les adhérents. Ils ne croyaient plus en rien et beaucoup nous quittaient ». Le premier vrai changement a été de déménager le siège et les équipes à Lyon pour plus de proximité et donc en finir avec “cette image trop seigneuriale que transmettait la direction”. Crédibilité et désacralisation de la gestion du réseau, deux points essentiels pour recommencer à zéro. « Nous nous sommes mis à écouter nos adhérents et à respecter leurs demandes, ce qui permettait une meilleure relation, et donc de créer une cohésion », ajoute le dirigeant. À l’époque, il n’y avait que 180 points de vente, il a donc fallu créer une structure dédiée pour permettre le développement du réseau.

« Une diricratie »

Ponctualité, écoute et cadre professionnel, une main ferme dans un gant de velours, dirait-il :

« Nous sommes une “diricratie” parce qu’avec 500 chefs d’entreprise il faut savoir être ferme mais aussi démocrate, partiel et réel ».

Point S fait son entrée sur le marché de l’entretien automobile en 2007 et l’annonce au congrès de Monaco. L’entreprise lance aussi sa gamme de pneus été et hiver et s’aventure dans la pièce détachée via sa propre marque de distributeur (MDD). En 2011, le concept de centre-autos Point S apparaît, lequel préfigure de nombreux projets comme les Point S City, Point S Industriel, jusqu’à ouvrir des centres dédiés au vitrage via des Point S Glass. Sans oublier les rachats et créations de marque en 2019 et 2020 avec PPS, Pneu à bas prix, Happy et Otop, un réseau dit «phygital» de la distribution de pièces autos. Une diversification poussée qui n’empêche pas le pneu de peser encore aujourd’hui 60 % des ventes, et à l’enseigne de se développer à l’international. Point S est installée dans 41 pays et espère dépasser la barre des 10 000 points de vente dans le monde. Et ce « avec le même engagement pris à Lyon comme à Singapour ou à Vancouver », insiste Christophe Rollet.

Point S dans le monde