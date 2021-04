Au salon Equip Auto 2019, Point S avait officialisé sa joint-venture (Point S China) avec Suremoov et Harson, deux acteurs chinois de l’entretien automobile. Aujourd’hui, le groupe comporte 1200 centres répartis sur les réseaux de ses deux partenaires. Par ailleurs, l’objectif initial qui était de 2000 centres à l’horizon 2026 a été revu à la hausse puisque le groupe cherche désormais à recruter encore plus de 1000 ateliers franchisés d’ici à 2025, en plus des 1200 existants.



Point S confirme son ambition chinoise malgré la crise sanitaire qui a secoué le monde





En s'appuyant sur ces deux partenaires influents sur le marché chinois, Point S compte bien devenir un acteur incontournable de l'entretien automobile en Chine et préserver sa place de leader mondial avec une présence sur quatre continents, 39 pays et plus de 5 500 points de vente.

Jianjun Lan, fondateur de Suremoov, s'enthousiasme : "Suremoov et Harson ont respectivement 16 et 20 ans d'expérience, ce qui, combiné à la force de la marque Point S, nous permet d'atteindre une [certaine taille] dans le secteur de l'après-vente automobile". Pour sa part, Christophe Rollet, directeur général de Point S, se réjouit de ce premier pas fondateur d'un grand projet : "La crise sanitaire n'a pas entamé nos ambitions ni modifié notre business plan sur le marché chinois et a au contraire confirmé nos scénarios de marchés qui vont s'accélérer et soutenir l'attractivité de notre offre franchise locale et de notre enseigne auprès des acteurs indépendants chinois".



