En introduction de sa traditionnelle conférence de presse annuelle, le directeur général de Point S, Christophe Rollet, a jugé bon de saluer les dispositifs d’aide et d’accompagnement mis en place par le gouvernement, lesquels ont permis aux entreprises du réseau spécialiste de l’entretien automobile et du pneumatique de tenir face à la crise. D’après lui, 60 % des adhérents de l’enseigne ont eu recours à un prêt garanti par l'Etat (PGE) et 90 % au chômage partiel, ce qui fait que plus de la moitié des chefs d’entreprises estiment que ces mesures de soutien ont sauvé des emplois.

Point S a limité la casse par rapport au marché du pneu

Bien qu’impacté par l’épidémie et au vu de la large utilisation des dispositifs d’aides aux entreprises, le réseau Point S dresse donc un bilan global plutôt positif. Le chiffre d’affaires de l’activité pneu TC4 (tourisme, camionnette et 4x4) a baissé de 9 % en 2020, quand le marché français est tombé à – 14 %. Celui des ventes poids lourds a augmenté de 4 % contre un repli de 11 % pour la moyenne nationale. Et quant au CA de l’entretien, il a progressé de 2 %, alors que le marché s’est replié de 2 %. Au global, Point S a enregistré un chiffre d’affaires négatif à – 2 % en 2020. « Nous sommes plutôt satisfaits compte tenu des évènements », ajoute le dirigeant.



Le réseau Point S a grandi en France, malgré la crise sanitaire

Du côté du réseau, le groupe n’a pas failli et a même accueilli 46 points de vente supplémentaires en 2020 en France. Des ouvertures qui portent le réseau Point S à 581 sites en France. Et, avec trois rachats d’enseignes survenus en cette période (Pneu à bas prix, Otop et Happy Car, le groupe compte aujourd’hui 800 points de ventes, soit 500 chefs d’entreprise. Christophe Rollet et ses équipes tiennent leur objectif qui est de dépasser 630 centres, « et ce en recrutant de nouveaux franchisés et non en basculant les sites rachetés sous enseigne Point S. Ce n’est pas notre priorité », affirme Christophe Rollet.

10 000 centres Point S dans le monde

Dans le monde, les efforts de recrutement donnent des chiffres impressionnants : l’enseigne française est installée sur 4 continents, 41 pays, et compte ainsi 5 500 sites. En 2020, 200 ouvertures (dont 45 en France) ont dont été réalisées avec pour dernières implantations, l’Ukraine, le Sénégal et le Cameroun. La Russie reste le pays le plus convoité, tout comme l’Amérique du Sud. « Nous irons chercher les 6 000 points de vente dans le monde en 2021, Covid ou pas. Et notre objectif ultime est à terme de dépasser la barre des 10 000 centres aux couleurs de Point S au niveau mondial », souffle le patron.