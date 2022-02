Point S se rapproche doucement de la barre des 600 points de vente en France. Le réseau, qui compte 570 centres-autos sur tout le territoire, accueille neuf petits nouveaux établissements, qui eux, opèrent sous l’enseigne Pneu à bas prix. En effet, le groupe Point S vient d’officialiser la reprise par cinq de ses adhérents de ces établissements discounts et spécialistes du pneumatique pour véhicule de tourisme (TC4), situés à Villeneuve-d'Ascq (59), Caen (14), Le Havre (76), Saint-Grégoire (35), Ploufragan (22), Quimper (29), Caudan (56), Saint-Herblain (44), Vertou (44).

Une vingtaine de salariés supplémentaires chez Point S

L’ensemble, qui était semble-t-il en danger avant ce rachat, réalise un chiffre d’affaires d’environ 4,5 millions d’euros. Validée par le tribunal de commerce, cette transaction comprend l’harmonisation aux couleurs de la marque Point S et inclut la reprise de plus de 20 salariés.

« Cette opportunité de reprise des centres mais aussi des salariés est une très bonne nouvelle pour nos adhérents qui se sont positionnés à nos côtés. Ils ont pu rester concentré sur le développement de leur propre business pendant que l'enseigne a conduit les négociations de reprise, qui ont duré plusieurs mois », commente Carole Danecki, directrice administrative et financière de Point S.

De bonnes conditions de reprise grâce à Point S

Spécialiste de l’entretien et de la réparation automobiles, Point S se revendique aussi expert mondial du pneu. Le groupe assoit donc sa position en permettant à ses adhérents de recruter une main d’œuvre qualifiée et de mener avec de bonnes conditions de reprise un développement de croissance externe (indicateurs financiers, résultats d'exploitation, prévisionnels...) : « Nous avons décidé de reprendre le centre Pneu à bas prix de Villeneuve d'Ascq pour son emplacement mais aussi pour son savoir-faire de spécialiste en pneumatique. L'expertise métier des salariés est reconnue et permet des synergies avec nos autres activités, nous sommes très confiants quant au passage aux couleurs Point S qui lui amèneront davantage de business », souligne Sébastien Staels, gérant des centres Point S à Marquette-lez-Lille et Orchies dans le Nord.



De son côté, le directeur général de Point S Christophe Rollet ajoute : « Avec ces reprises multiples, nous réussirons un double objectif : développer notre maillage en intégrant neuf nouveaux centres, principalement dans des villes ou nous n'étions pas encore présents ; apporter un nouveau service à nos adhérents pour les accompagner dans leur croissance externe »