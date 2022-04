Quel point commun entre Otop, Pneus pro services (PPS), Pneu à bas prix, Warning et Happy Car ? Ces enseignes sont toutes tombées dans le giron du groupe Point S, spécialiste mondial du pneu et de l’entretien automobile. La dernière en date n’est autre que le réseau français Happy Car, qui compte 26 centres-autos indépendants et un effectif total de 150 personnes.

Presque 600 centres Point S ?

« Le rachat de la marque Happy Car nous permet aussi de renforcer notre concept de centre-auto, qui compte déjà plus de 50 points de vente parmi les 570 du réseau Point S en France, a souligné Christophe Rollet, directeur général de Point S Group. Il témoigne également du poids que le groupe a pris ces dernières années sur le marché de la pièce, qui ne fait que s'accroître et se renforcer par cette nouvelle acquisition. A terme, de nombreuses synergies vont être développées, l'addition des expertises avec celles de PPS, d'Otop et de Warning venant épaissir la structuration d'un groupe déjà puissant. Cette nouvelle annonce de croissance externe confirme la position de Point S comme un acteur incontournable et leader de son marché. »



Pour rappel, le dirigeant tablait, avant la crise du Covid-19, sur un maillage national de 600 points de vente au total en France d’ici à décembre 2020. Avec le rachat de la marque Happy Car, lPoint S va augmenter, non seulement le nombre de ses sites, mais surtout ses volumes d'achats et donc obtenir des tarifs préférentiels.



Pour Jacques Mercier, responsable du réseau Happy Car : « Les adhérents d'Happy Car partagent les mêmes valeurs d'indépendance et de savoir-faire professionnel que Point S. Ce rachat représente une continuité et permettra au réseau Happy Car de bénéficier de meilleures conditions d'achat, mais aussi d'éventuels nouveaux services. » Dès que le contexte de crise actuel le permettra, Point S structurera et animera cette nouvelle enseigne au sein de son groupe.