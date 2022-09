Montée en puissance de Geely

Pas de précision avant fin octobre ou début novembre

[Article mis à jour le 02/09/2022]En mai 2022, le groupe Renault a confirmé sa volonté de créer deux « pôles d’excellence » autonomes, qui seraient baptisés « Ampère » et « Horse » en interne et pourraient rassembler plus de 10 000 salariés chacun à l’horizon 2023. L’un serait consacré à l’électrique et aux logiciels en France, l’autre aux moteurs et boîtes de vitesses thermiques et hybrides à l’étranger. L’agence Reuters affirme désormais, en s’appuyant sur « deux sources proches du constructeur français », que le constructeur automobile chinois Geely, déjà propriétaire de Volvo, ainsi qu’un groupe pétrolier (sans le nommer) seraient en pourparlers avec le Losange pour entrer au capital de cette nouvelle entité dédiée aux moteurs à combustion. Le journal Le Monde indique, jeudi 1septembre, que la compagnie pétrolière en question ne serait autre que l'entreprise saoudienne Aramco, deuxième capitalisation boursière mondiale derrière Apple.Alors que Renault entend rester actionnaire majoritaire du pôle électrique,tout en conservant un poids suffisant pour rester actionnaire de référence. S’appuyant sur ces mêmes sources, Reuters évoque une participation de 40 % pour Renault, de 40 % pour Geely et de 20 % pour la compagnie pétrolière. En revanche, Nissan, partenaire de l’Alliance, ne ferait pas partie de la liste des candidats malgré une proposition de Renault allant dans ce sens. Reuters précise toutefois que le plan n’est pas finalisé et que « d’autres pistes existent pour les constructeurs partenaires ».À LIRE. Pôle thermique Renault. Le Losange minoritaire au capital ? Alors que Renault et Geely ont déjà scellé un accord de coopération en Corée-du-Sud , une montée au capital du constructeur chinois dans ce nouveau pôle thermique permettrait aux deux partenaires de partager les coûts en matière de moteurs Diesel, essence et hybrides, mais aussi à Renault de libérer des fonds pour les investir dans son activité électrique. Cela marquerait également une nouvelle étape importante dans la montée en puissance de Geely en tant que grand constructeur automobile mondial, puisque celui-ci possède déjà Volvo, Lotus et Polestar, ainsi que des participations de 50 % dans Lynk & Co et d’environ 9 % dans Mercedes-Benz.Quant à l’entrée au capital d’une compagnie pétrolière, l’une des sources citées par Reuters indique que– qui doit être fabriqué avec des énergies renouvelables – et de l’infrastructure nécessaire pour rendre viables les voitures électriques fonctionnant à l’aide d’une pile à combustible, aux côtés des modèles électriques à batterie. Le Monde ajoute qu'Aramco souhaiterait élaborer, à travers ce partenariat inédit, des carburants de synthèse.À LIRE. Renault Group perd presque 1,4 milliard d'euros au 1er semestre 2022 Selon les informations de L’argus,soit après le Mondial de l’automobile de Paris, qui se tiendra du 17 au 23 octobre 2022. Sans donner plus de précisions, le constructeur avait déjà annoncé le 29 juillet dernier, lors de la publication des résultats du premier semestre, l’organisation d’un « Capital Market Day » à l’automne, destiné à présenter « le deuxième volet de la stratégie Renaulution et la mise à jour des objectifs financiers de moyen terme du groupe ».De son côté, la CGT s'inquiète d'un « démantèlement » de Renault qu'elle refuse, évoquant une « stratégie désastreuse, tant sur le plan de la recherche et développement que sur le plan industriel, non seulement pour Renault mais également pour l'ensemble de la filière automobile dans l'Hexagone ». Le syndicat en appelle à l'État actionnaire, qui détient 15 % de Renault, pour empêcher l'aboutissement de ce projet.