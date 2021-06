La start-up française de logistique automobile destinée aux professionnels a sollicité une aide financière conséquente (2,5 millions d’euros) auprès d’entreprises influentes, comme les groupes Inter Mutuelles Assistance (IMA) et Maif Avenir, afin de développer son savoir-faire technologique. Spécialisée dans le convoyage dans l’Hexagone, Pop Valet déclare avoir pris en chargeEn concurrence frontale avec une autre start-up aux dents longues, Hiflow , Pop Valet désire s’imposer comme un incontournable du secteur au sein d’un. La start-up n’a pas encore atteint son objectif de rentabilité et vise d’ici à 2021, avant d’éventuellement entamer un processus d’expansion dans d’autres pays européens. La société souhaite également renforcer ses effectifs et ajoutera prochainement 35 nouveaux collaborateurs aux 25 employés déjà présents.« Pop Valet marque la différence sur un marché qui a très peu évolué ces dernières décennies, grâce à son positionnement inédit. Nous sommes opérateurs logistique et attribuons en interne chacune des missions confiées par nos partenaires, en étant garant d’une qualité de service optimale. Notre technologie permet d’assurer un suivi en temps réel de chacune de nos missions et la possibilité de dématérialiser tout document papier. Dans un marché en pleine ébullition et avec un chiffre d’affaires qui double chaque année, Pop Valet a pour ambition de devenir le champion incontesté de la livraison de véhicules à la demande en Europe », déclare Alexandre Poisson, co-fondateur de Pop Valet.