Porsche n’en finit plus de se numériser. S’il est déjà possible d’acheter une voiture de la marque en ligne depuis un moment déjà, son offre de services après-vente digitale se peaufine aussi via un écosystème dédié. Ainsi, la prise de rendez-vous, la validation d’un devis, le choix d’un conseiller technique, le contrôle vidéo des véhicules ("Vehicle Check by Video"), etc, sont désormais totalement intégrés dans une application existante, du nom de My Porsche, pour permettre aux clients de gérer les prestations ateliers à partir d’une seule et même plateforme.

Les concessionnaires et My Porsche connectés

Et pour s'assurer que cela fonctionne, Porsche a lié les offres après-vente de My Porsche avec les systèmes des concessions. « Notre objectif est de fournir la meilleure expérience de marque et client possible, y compris pour les visites d'atelier. Les clients et les concessionnaires bénéficient également des nouveaux services après-vente parfaitement intégrés. Ils communiquent entre eux dans un seul écosystème. Toutes les informations sont disponibles en temps réel, et la communication est possible rapidement et facilement via un portail central et l'application associée », explique Daniel Schukraft, vice-président après-vente chez Porsche AG. Celui-ci qualifie cette solution d’unique dans l’industrie automobile.



La marque de voitures de sport a récemment déployé la prise de rendez-vous numérique en Allemagne, en Chine et en Amérique du Nord. Puis, elle a proposé le "Vehicle Check by Video" sur de nombreux marchés européens comme en Espagne, au Portugal, en Italie et en Grande-Bretagne, mais toujours pas en France. Les services sont en cours de déploiement avec une accélération franche sur l’Europe et l’Asie. Notons que plus d'un million de conducteurs Porsche sont désormais enregistrés sur l’application My Porsche avec leur propre identifiant.