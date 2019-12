Xavier Danger, nouveau directeur après-vente Porsche France

Diplômé de l’INSEEC Paris, Xavier Danger a intégré en 2006 le groupe Volkswagen France en tant que chef de produit accessoires et produits dérivés pour la marque VW. Quatre ans après, il a été promu chez Porsche AG comme chef APV Europe de l’ouest jusqu’au 1er novembre 2019, où il a pris la direction APV de la marque Porsche en France. Xavier Danger a ainsi remplacé Laurent-Pierre André qui, après plus de 14 années passées à ce poste, a été nommé directeur des ventes de Porsche Distribution.

Laurent Carémantrant, nouveau directeur ventes et réseau

Diplômé de l’ESCRA/ISCAM, et de l’Ecole supérieure de commerce de Montpellier, Laurent Carémantrant est arrivé au sein du groupe Volkswagen France en 2002. Depuis, il a successivement occupé les postes de responsable prévisions et promotions des ventes puis chef de service approvisionnement et distribution pour la marque Volkswagen Véhicules utilitaires. En 2007, il a rejoint Audi France pour prendre en charge la responsabilité du marché français, puis Volkswagen France en janvier 2011 pour prendre la direction régionale. De 2014 à 2016, il a occupé le poste de directeur de Villers Services Center, plaque parisienne (9 sites) en charge de la distribution des marques de Volkswagen Group France. Depuis le mois de juillet 2016, il était le directeur des ventes de la marque Seat en France, mais depuis le 2 décembre 2019, Laurent Carémantrant a pris la succession de Cyrille van Belleghem (qui est devenu directeur de Porsche Distribution) au poste de directeur des ventes et développement réseau.