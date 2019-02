Alors qu’Audi vient d’annoncer le lancement de son e-tron Charging Service, qui prévoit l’accès à 72 000 points de recharge en Europe, Porsche réplique. Le constructeur de voiture de sport a souhaité étendre son service de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, baptisé Porsche Charging Service, et donc se prévaloir de 49 000 bornes dans 12 pays. Outre l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique et la Finlande, il ouvre sa plateforme en Norvège, en France et en Espagne. La Grande-Bretagne et l'Italie suivront sous peu. A noter qu’elle a été lancée en mai 2018.



Et quelques nouveautés sont à noter. Si l’interface utilisateur et la navigation via l’application ont été améliorées (service de localisation ou de guidage vers la station souhaitée), un système de notation ou de classification vient d’être intégré. Par exemple, il précisera le temps de recharge mais surtout indiquera les dernières informations de recharge du véhicule, à savoir où et quand il a été rechargé pour la dernière fois. La capacité d’utilisation quotidienne des bornes sera également connue du conducteur afin d’anticiper et de planifier ses opérations de charge.

Porsche assure que les informations collectées seront fiables et mises à jour régulièrement. L’application est gratuite mais le service coûte 2,50 euros par mois en Allemagne par exemple, avec des coûts liés à la charge venant s’ajouter ensuite en fonction du fournisseur.